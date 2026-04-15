Gobierno de México integra equipo para analizar plan de fracking; apoyan UNAM, UAM, IPN...

Especialistas de la UNAM, IPN y UAM asesorarán al Gobierno federal sobre nuevas técnicas de extracción de gas natural.

UNAM, IPN, UAM e Instituto Mexicano de Tecnología integrarán el equipo de especialistas que asesorará al Gobierno de México en el plan propuesto para reincursionar en el fracking, con el objetivo de extraer gas natural mediante técnicas que reduzcan el impacto ambiental.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se trata de expertos con experiencia en la materia y que el propósito será encontrar una ruta para fortalecer la soberanía energética del país.

En el grupo participarán académicos especializados en aguas subterráneas, geología y tratamiento del agua, quienes deberán revisar la información disponible, definir qué estudios adicionales son necesarios y presentar una primera orientación en un plazo de dos meses.

La idea es que como todos ellos ya conocen este tema, algunos de ellos han investigado aguas subterráneas, otros han investigado la geología, otros han investigado el tratamiento del agua, que se pongan de acuerdo, se sienten, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Durante su conferencia de prensa, la mandataria adelantó que el plan contempla iniciar con la exploración del terreno en Coahuila, entidad que, por contar con zonas no habitadas en algunos puntos, se perfila como la región donde podría arrancar el proyecto.

Asimismo, afirmó que, en caso de ponerse en marcha, se realizarán consultas con las comunidades cercanas a las zonas de exploración, a fin de que la decisión sea colectiva.

Es factible hacerlo en Coahuila, no hay poblaciones cercanas en ciertas zonas, entonces pasaríamos a la parte social, como consulta con las comunidades, para que sea una decisión colectiva Claudia Sheinbaum, presidenta de México



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