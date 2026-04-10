Va México por “fracking moderno”

Por la cada vez más dependencia de que Texas abastezca a México hasta de un 80 por ciento de gas natural como hasta ahora, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la posibilidad de que nuestro país logre explotarlo a través de fractura hidráulica, fracking, no de manera tradicional, sino con una nueva tecnología aplicada en Estados Unidos y Canadá y bajo estrictos criterios ambientales en estados del norte, centro y sur de la República, para lo cual su Gobierno será asesorado por un comité técnico conformado por reconocidos y experimentados especialistas.

Actualmente, dijo en la mañanera, la producción nacional de gas natural es de apenas dos mil 300 millones de pies cúbicos diarios, que podría incrementarse hasta más de ocho mil con ese nuevo sistema que se espera aplicar en los próximos años, lo que liberaría al país de la actual dependencia de Texas y la amenaza de que pueda registrarse la suspensión del suministro que lo dejaría sin gas natural.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Desde que los senadores del Partido del Trabajo anunciaron que votarían en contra de que la revocación de mandato se adelantara al 6 de junio de 2027, la misma fecha de las elecciones federales y estatales, decisión que mantuvieron hasta que el dictamen del Plan B fue subido al pleno del Senado, en Morena buscan otro aliado confiable, a pesar de que el líder petista, Alberto Anaya, anunciara que seguirían acompañando a la Presidenta Sheinbaum en el próximo proceso.

Eso pareció coincidir con que la bancada de Movimiento Ciudadano sumara sus votos a Morena y sus aliados en la sesión de este miércoles para aprobar esa iniciativa de la mandataria, sin que sus dirigentes, fuera de San Lázaro, emitieran comentario alguno, lo que se espera que sea aclarado por quienes deberán hacerlo, como el propio fundador de ese partido, Dante Delgado, o quien lo preside, Jorge Álvarez Máynez.

Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, negó que se vayan a “expropiar” los ahorros de los trabajadores, y que, si bien se van a incrementar los fondos de inversión en proyectos de infraestructura, no será en un 30 por ciento, como lo propone la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión, lo que había generado justificada alarma en el sector laboral.

Ahora fue Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, el que dijo que espera que la Asamblea General de la ONU “actúe con prudencia y sensatez en el caso del Comité contra la Desaparición Forzada y no con una actitud injerencista en ese tema”, cuyo informe motivó rechazo por no reconocer la tarea del Gobierno para enfrentarlo.