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Mañanera de Sheinbaum: 15 de abril del 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, participa cada mañana de lunes a viernes en la Conferencia del Pueblo, también conocida como “Mañanera”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este miércoles 15 de abril aborde cuestiones como la muerte de connacionales a manos del ICE en Estados Unidos, la sanción del Departamento del Tesoro a objetivos en Tamaulipas, entre otros.

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