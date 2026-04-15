Sheinbaum rechaza la narrativa de impunidad

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabeza la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional el 14 de abril de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Estado desprecie a las víctimas de feminicidio y cuestionó la narrativa de impunidad planteada por la escritora Cristina Rivera Garza.

“No, no lo aceptamos”, respondió de forma directa ante los señalamientos sobre la persistencia de estos crímenes sin castigo, al tiempo que defendió el trabajo institucional en materia de investigación y justicia en el país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria reconoció que la impunidad representa un desafío en el país, aunque sostuvo que existe una estrategia clara para combatirla. “El objetivo es cero impunidad”, afirmó, al referirse al diseño de una ley general de feminicidios que obligará a las entidades a homologar criterios de investigación y atención de estos delitos.

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14.9 por ciento cayeron los feminicidios entre los primeros trimestres de 2025-26

Además, defendió el legado de Ernestina Godoy, a quien describió como “una feminista histórica” y figura clave en la transformación de la investigación de feminicidios en la capital por crear modelos como el turno continuado que da seguimiento inmediato a denuncias y evita la pérdida de evidencia.

Sheinbaum Pardo vinculó la impunidad con resoluciones judiciales favorables a agresores. Citó el ejemplo de Ariadna Fernanda López Díaz, cuya muerte se clasificó inicialmente como broncoaspiración, pero se confirmó como feminicidio tras nuevas indagatorias, lo que llevó a la fiscalía capitalina a atraer el caso.

También recordó la destitución de un juez en la Ciudad de México tras liberar de forma irregular a un agresor con antecedentes, decisión que derivó en el asesinato de la víctima y evidenció fallas graves en la impartición de justicia.

La mandataria afirmó que la transformación del Poder Judicial (PJ) busca frenar resoluciones que favorecen a agresores y garantizar procesos adecuados en casos de violencia contra mujeres, con el fin de evitar liberaciones injustificadas.

“No quiere decir que todos los casos están resueltos”, admitió, aunque defendió los avances en investigación, así como el fortalecimiento de la política pública que combina acciones preventivas y sancionatorias en contra de este delito.

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cehr