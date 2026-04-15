TIME incluye a Claudia Sheinbaum en su lista de ‘Las 100 personas más influyentes del 2026’

La revista estadounidense TIME incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su lista de Las 100 personas más influyentes de 2026, en donde reconoció su trabajo en favor de la seguridad en México durante lo que lleva su administración.

En el artículo publicado este miércoles, TIME destacó la labor de Claudia Sheinbaum en seguridad nacional y en defensa de la soberanía del país, especialmente frente a Estados Unidos, país que, destacó la revista, ha ejercido presión sobre ella.

TIME remarcó que la administración de Sheinbaum ha alcanzado logros importantes en materia de seguridad como los “fuertes golpes” a los cárteles, la entrega de capos a Estados Unidos y el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Here's how we compiled the 2026 TIME100 list: https://t.co/Q7o7rY8Ju1 — TIME (@TIME) April 15, 2026

Todo lo anterior, expresó TIME, ha ayudado a “evitar una intervención estadounidense más agresiva” y ha contribuido a dar “un golpe de diplomacia” frente a las presiones de la potencia norteamericana.

En el mismo sentido, TIME destacó que la presidenta mexicana ha destacado en su defensa de la soberanía nacional al tiempo que evita una confrontación mayor con Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

“La respuesta de Sheinbaum ante esta ofensiva fue una lección de diplomacia. Golpeó con fuerza a los cárteles, realizando redadas en laboratorios, transfiriendo a sus jefes a custodia estadounidense y derribando al capo conocido como ‘El Mencho’”, narró el diario.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aparece nuevamente en la lista de 'Las 100 personas más influyentes del 2026' de TIME. ı Foto: Especial

“[Esto] ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. [Sheinbaum] habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, al tiempo que evitaba la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un caso de éxito por combinar el populismo con el pragmatismo”, abundó TIME.

En la lista de TIME también aparecieron figuras influyentes como el papa León XIV, el alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani; el presidente y secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Trump y Marco Rubio, el primer ministro canadiense, Mark Carney, entre otros.

Claudia Sheinbaum ya había aparecido en la edición 2025 de la lista de Las personas más influyentes de la revista TIME. En aquella ocasión se destacó que “hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir México”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am