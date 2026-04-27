Cuatro meses antes de lo previsto, concluye SICT construcción del puente ‘El Chical’

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, informó que la construcción del puente “El Chical”, en el municipio de Coquimatlán, Colima, concluyó cuatro meses antes de lo previsto.

La obra estaba programada para terminarse en agosto de este año, pero el progreso en los trabajos permitió abrirlo a la circulación vehicular este mes de abril.

Con una inversión de 137 millones de pesos, la nueva estructura de 736 metros de longitud -360 metros de estructura y 376 metros de accesos-; cuenta con dos carriles, uno por sentido.

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La moderna vialidad beneficiará de manera directa a 4 mil 53 habitantes de Coquimatlán y zonas aledañas, al mejorar la conectividad, permitir un ahorro estimado de 15 minutos en los traslados, fortalecer la seguridad vial y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Además, facilitará el acceso a servicios básicos como salud, educación y comercio, lo que impulsará el desarrollo social y económico de la región.

Los trabajos de construcción iniciaron el 11 de agosto de 2025, fecha a partir de la cual se desarrollaron diversas labores, como la formación y compactación de la capa asfáltica, la base hidráulica, el colado de losas en accesos y la aplicación de pintura en parapetos metálicos.

Asimismo, se realizaron tareas de cimentación y construcción de columnas limpieza, trazo y nivelación, en cumplimiento de los mismasque se efectuaron estándares técnicos y en el ejercicio transparente de los recursos públicos.

De esta manera, la SICT refrenda su compromiso de trabajar con planeación, eficiencia y visión social en la construcción de infraestructura segura y moderna para transfor la movilidad y elevar la calidad de vida de las y los colimenses.

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FGR