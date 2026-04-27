Las principales diferencias entre los CFD y el mercado de divisas

El Forex es uno de los más conocidos. Aunque a menudo se mencionan juntos, funcionan de manera diferente y cada uno tiene sus propias características. Por eso, para cualquiera que quiera profundizar en los mercados financieros, es importante comprender estas diferencias. Así obtendrás una visión más clara de cómo se relacionan entre sí los CFD y el Forex y qué los distingue.

¿Qué son los CFD (Contratos por Diferencia)?

Un CFD, o «Contrato por Diferencia», es un producto financiero con el que se especula sobre las variaciones de precio de un instrumento subyacente, sin llegar a poseerlo realmente. Piensa, por ejemplo, en una acción, una materia prima, un índice o una divisa. En lugar de comprar el producto en sí, solo se liquida la diferencia de valor entre la apertura y el cierre de una posición. Esto hace que los CFD sean flexibles de usar y den acceso a diferentes mercados a través de un único instrumento. Además, se utilizan para especular tanto con el alza como con la caída de los precios.

¿En qué consiste el mercado de divisas, también conocido como Forex?

El Forex, o mercado de divisas, es el mercado financiero más grande y activo del mundo. Lo que hace que este mercado sea tan único es que las divisas se negocian por pares. Piensa, por ejemplo, en el euro frente al dólar (EUR/USD) o en el euro frente al yen japonés (EUR/YEN). A diferencia de los CFD, el Forex gira completamente en torno a los tipos de cambio entre diferentes divisas.

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Además, el mercado no está organizado de forma centralizada y está abierto prácticamente de forma continua, cinco días a la semana, a cualquier hora del día. La negociación se lleva a cabo a través de bancos, instituciones financieras y plataformas en línea. El valor de las divisas se ve influido por factores como los tipos de interés, la inflación y la evolución económica y política mundial, lo que hace que el tipo de cambio esté en constante fluctuación.

Las diferencias en estructura y funcionamiento

Una diferencia importante entre los CFD y el mercado de divisas (Forex) radica en su estructura: los CFD son productos derivados que siguen la cotización de un mercado subyacente, mientras que el mercado de divisas es un mercado directo en el que se pueden negociar divisas. Por lo tanto, cuando alguien opera en Forex a través de CFD, en realidad está utilizando un instrumento CFD para especular sobre pares de divisas. Esto significa que se puede acceder al mercado de divisas tanto de forma directa como indirecta (a través de CFD), dependiendo de la plataforma elegida y de la oferta de productos.

Por ejemplo: supongamos que esperas que el euro se aprecie frente al dólar estadounidense. En lugar de comprar divisas directamente en el mercado de divisas, abres una posición de CFD sobre el par de divisas EUR/USD. De este modo, especulas sobre la evolución del precio de este par de divisas, sin llegar a poseerlas realmente.

Diversidad de los mercados

Una diferencia importante entre los CFD y el Forex es la variedad de mercados. Con los CFD puedes operar en diferentes tipos de mercados, como acciones, materias primas, divisas, etc., a través de una sola cuenta. El Forex se centra únicamente en las divisas y los tipos de cambio entre monedas. Aunque hay muchos pares de divisas diferentes, el enfoque sigue siendo limitado.

Para quienes deseen centrarse principalmente en la evolución económica y los movimientos de las divisas, el mercado de divisas ofrece un panorama claro y delimitado, mientras que los CFD ofrecen más posibilidades de seguir varios mercados a la vez.

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Los costes de negociación y la estructura de precios

En el mercado de divisas (Forex), los costes suelen estar incluidos en el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta. A veces, las plataformas cobran además una comisión, dependiendo del tipo de cuenta. En los CFD funciona de manera similar, aunque pueden añadirse costes adicionales, por ejemplo, cuando una posición permanece abierta durante más tiempo. El importe de estos costes depende del instrumento y la plataforma elegidos. La fijación de precios también difiere: en Forex, los precios vienen determinados por la oferta y la demanda en el mercado de divisas, mientras que los precios de los CFD se basan en el mercado subyacente.

Riesgo y apalancamiento

Tanto en los CFD como en el Forex se suele utilizar el apalancamiento. Esto significa que con una inversión menor puedes abrir una posición mayor. De este modo, los movimientos del mercado se reflejan con mayor intensidad, lo que también aumenta el riesgo. Aunque el nivel de riesgo es similar en ambos casos, el contexto difiere. En el mercado de divisas (Forex), los acontecimientos económicos desempeñan un papel fundamental, mientras que los CFD dependen del producto específico con el que se opere. Por eso es importante comprender bien cómo se mueven los mercados y qué riesgos conllevan.

Transparencia e influencias del mercado

El mercado de divisas suele considerarse un mercado transparente debido al elevado volumen de operaciones a nivel mundial y a la existencia de una oferta y una demanda continuas. Los precios cambian constantemente bajo la influencia de los datos económicos y los acontecimientos internacionales. En el caso de los CFD, los precios se basan en el mercado subyacente y los fija la plataforma, lo que puede dar lugar a pequeñas diferencias. Los horarios de negociación también son diferentes: el mercado de divisas (Forex) está abierto prácticamente todo el día entre semana, mientras que los CFD dependen de los horarios de apertura del mercado en el que se basan.

Los CFD y el mercado de divisas suelen mencionarse juntos, pero son dos formas diferentes de operar. Los CFD ofrecen acceso a múltiples mercados a través de un único instrumento, mientras que el mercado de divisas se centra exclusivamente en la negociación de divisas. Las diferencias más importantes residen en su estructura, los mercados que se pueden seguir y cómo se determinan los precios y los costes. Al comprender bien esto, obtendrás una visión más clara de cómo funcionan ambas formas y en qué se diferencian.