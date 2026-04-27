Gala Montes celebra la derrota de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Gala Montes encendió una vieja polémica al celebrar que Flor Vigna derrotó a Alana Flores en Supernova Génesis 2026 en un momento que no tardó en generar diversas reacciones en las redes sociales donde comentaron lo ocurrido.

Y es que hay que recordar que en la edición pasada de Supernova, Alana Flores se enfrentó contra Gala Montes. La actriz perdió y entre ellas quedó una relación bastante negativa, por lo que no es de extrañar que la cantante ahora reaccione de esta manera.

Fue por decisión unánime que se le dio el triunfo a Flor Vigna sobre su rival, quien además confesó que esta sería su última pelea. De este modo, la argentina hizo a la mexicana perder el invicto tras cuatro peleas siendo ganadora.

Gala Montes se burla de Alana Flores

En redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver a la creadora de contenido muy emocionada al anunciarse la derrota de su antigua rival.

Con cerveza en mano, la mujer comenzó a saltar y después se subió a su silla para dejar ver su emoción, mientras que alguien la sostenía de la cintura para evitar que se cayera.

“El karma es elegante. Me gustan los finales felices. Te amo @ichomexicat”, escribió sobre el resultado de la pelea estelar de Supernova y por último, en referencia a su novio.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos comentarios indicaron que tuvieron un sentimiento similar al de ella, mientras que otros la criticaron y se burlaron, al recordar que Gala perdió contra Alana el año pasado.

Algunas reacciones fueron las siguientes:

"Por todo lo que no merecías“.

“Flor hizo lo que tu no pudiste bb”.

“Era justo y necesario”.

"Gala celebrando victorias ajenas por qué ella no pudo contra Alana“.

“Me representas, así festejé también”.

“Se hizo justicia, Galita”.

“Todavía le cala haber perdido a la Gala”.

Por su parte, Gala Montes dejó ver que está interesada en volver a boxear en un evento como Supernova, siempre y cuando su rival y ella estén en igualdad de condiciones.

"Quiero uno de estos… ¿Contra quién me subirían Que pese y mida lo mismo que yo", solicitó, ante lo que recibió comentarios de fans que aseguraban que ella ya era ganadora a pesar de que anteriormente perdió contra Alana Flores.