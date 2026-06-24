¿Quién es ‘El Memote’, Guillermo Martínez? Altura, edad, equipos..

Guillermo ‘El Memote’ Martínez es uno de los futbolistas mexicanos que forman parte de la Selección Nacional y que participa de manera activa, siendo elegido como titular para el partido contra Chequia.

Es su aparición como protagonista en esta jornada la que generó curiosidad en quienes no están familiarizados con el perfil del futbolista, por lo que en La Razón te damos los detalles de quién es y otras características como en qué equipos ha jugado anteriormente.

¿Quién es Memote Martínez?

Guillermo Martínez Ayala nació el 15 de marzo de 1995 en Celaya, Guanajuato, por lo que tiene 31 años de edad actualmente. En su cuenta de Instagram, se muestra orgulloso sobre su paternidad de dos hijas y claro, de formar parte de Pumas, uno de los equipos más destacados de la Liga MX.

El delantero tiene una altura de 2.07 metros y pesa 83 kilogramos; a través de 11 años de trayectoria, ha formado parte de diversos equipos, siendo deportista desde su juventud.

Tras formar parte de la Sub-15, la Sub-17 y la Sub-20, lo debutó Diego Alonso con el Pachuca en el Clausura 2015. En ese entonces, fue prestado a los Lobos de la BUAP por un año sin opción a compra y después estuvo en calidad de préstamo en el Coras Fútbol Club.

El 12 de diciembre de 2016, llegó al Club Deportivo Guadalajara, cedido por 1 años con opción a compra. El 30 de mayo de 2017, no entró en planes de Matías Almeyda por lo que fue fichado con los Mineros de Zacatecas.

En el año 2021 llegó al máximo circuito con el club Puebla, donde destacó y fue llamado a formar parte de la Selección Nacional. El 23 de diciembre del 2023, el Club Universidad Nacional hizo oficial la incorporación del atacante, luego de su notable paso por Puebla.

Cumplió de nuevo siendo suplente y previo al Mundial de 2026 se ganó el llamado a Selección Nacional, aunque no pudo jugar las semifinales y final del torneo con su club.

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