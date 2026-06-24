México vs Chequia: Javier Aguirre revela la alineación inicial y sí hay sorpresas; ¿Juega Memo Ochoa o Raúl Rangel?

Se reveló el 11 inicial de Javier Aguirre para el juego de México ante Chequia en la Copa del Mundo 2026 y sí fue sorpresivo, pues de arranque colocó al delantero Guillermo Martínez, además que inician Gilberto Mora y en la portería se mantiene Raúl Rangel.

La gran sorpresa y un movimiento que el Vasco se tuvo muy bien guardado, fue el poner al Memote Martínez como titular. El delantero de Pumas, quien mide 1.91 metros, serla el ‘9′ ante una defensa que promedia 1.87 m, pero que los dos jugadores más altos miden 1.91 m.

De la misma manera, Aguirre confió en Raúl Rangel como el portero estelar, demostrando que sus palabras eran ciertas. “Lo dije desde que volví, no iba a regalar nada, que los 26 están por merecimientos propios. A la selección vienen y juegan los que están en mejor momento”, dijo en conferencia de prensa previa.

El 11 de México para enfrentar a Chequia en el Azteca

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado.

El 11 de Javier Aguirre para el México vs Chequia de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

México, por una victoria histórica

México se verá las caras con Chequia en su último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, un compromiso que puede ser histórico para la Selección Nacional si logra sacar un resultado positivo frente a la escuadra europea.

Podría ser la primera vez que el Tricolor finalice con nueve puntos de nueve posibles, así que, a pesar de que ya tienen su pase amarrado para los dieciseisavos de final, la escuadra de Javier Aguirre juega para conseguir un hito que puede ser recordado por varias generaciones de nuestro país.

Con sus dos victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur en las primeras dos jornadas sumaron seis unidades y abrieron la puerta para conseguir el paso perfecto, lograron meterse a la ronda de eliminación de forma directa y ya esperan a su rival, que será el mejor tercer lugar del Grupo C, E, F, H o I. Una victoria ante Chequia podría evitar que México se enfrente a una selección del sector H, donde se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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