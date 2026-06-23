¿Quién es Anniken la esposa de Stale Solbakken? Esta es la historia del beso viral del Mundial

El Mundial de este 2026 ha estado lleno de grandes historias, desde los conflictos políticos internacionales que han impactado al mundo del futbol, hasta los familiares de los jugadores que debutan mundialmente por primera vez, y la historia detrás de un beso que se ha vuelto viral.

Uno de los momentos más destacados hasta ahora de esta Copa Mundial de Futbol 2026, que se desarrolló fuera de la cancha, es el beso que el director técnico de Noruega le dio a su esposa tras la clasificación de su selección.

Luego de que la Selección de Noruega lograra pasar a los dieciseisavos de final con un 3-2 tras la disputa que se llevó a cabo contra Senegal este lunes, el director técnico Stale Solbakken corrió a besar con mucho entusiasmo a su esposa, Anniken Solbakken.

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Hvem faen har skjært løk her nå pic.twitter.com/fOAMALh3ab — TB Øst (@BjTinus) June 23, 2026

La historia detrás del beso viral del Mundial

Después de que este emotivo beso del Mundual se hiciera viral, se dio a conocer la historia que hizo aún más especial este momento, pues Anniken con tan solo 23 años de edad se preparó el funeral del director técnico años atrás, por lo que esta clasificación gana mucho más peso.

De acuerdo con la información que se conoce, en marzo del 2001 Stale Solbakken sufrió un paro cardiaco durante un entrenamiento en el FC Kobenhavn mientras era futbolista.

Anikken y Stale Solbakken ı Foto: Scanpix

El corazón del ahora director técnico se paró durante 12 minutos, por lo que incluso había sido declarado clínicamente muerto antes de volver a ser reanimado, por lo que su madre tuvo que preparar su funeral.

Este episodio tan trágico marcó la vida de Stale Solbakken y de toda su familia, por lo que el haber clasificado a dieciseisavos de final durante el Mundial cobra aún más importancia para el noruego, pues es un gran logro luego de haber permanecido sin vida durante varios minutos.

Anikken Solbakken ı Foto: Anders Bakkerud Larsen NRK

¿Quién es Anniken Solbakken?

Anniken Solbakken tiene 51 años de edad y permanece muy alejada del ojo público, por lo que no existe mucha información sobre su vida personal; sin embargo, ha brindado algunas entrevistas a medios de Noruega.

En una de estas entrevistas habla sobre el estado de salud del hijo que tiene con el entrenador, Markus Solbakken, quien dejó de jugar futbol debido a que en mayo obtuvo un diagnóstico de esclerosis múltiple luego de que se realizara una tomografía cerebral y otras pruebas.

Anniken es asesora senior de Gammel Nok en Hamar, y durante las entrevistas con medios noruegos también habla sobre su matrimonio con Stale Solbakken, a quien conoció a los 18 años de edad y con quien tuvo un hijo tres años después.

Markus y Stale Solbakken ı Foto: NTB

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