Vozinha, el portero de Cabo Verde, ha conmovido a todo el mundo con su historia después de haber destacado por impedir todos los goles de la Selección de España el pasado lunes 15 de junio, formando parte de un equipo que debuta en la Copa del Mundo.

Han sido varios detalles sobre el futbolista de 40 años de edad que han llamado la atención de los fans del deporte, siendo uno de los más destacados el dato de que su mamá no pudo asistir al Mundial por problemas con su visa.

@latinus_us Tras el empate 0-0 ante España, el portero de Cabo Verde, Vozinha, reveló que lloró porque su madre no pudo viajar al Mundial debido a que no lograron completar a tiempo el trámite del visado. Aun así, dijo sentirse feliz por el resultado y por representar a sus connacionales. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

“Mi madre no pudo venir por culpa del visado. El dinero que teníamos que pagar para el visado, no lo conseguimos a tiempo. Me gustaría que estuviera aquí, pero también estoy muy contento. Estoy muy feliz por todo el pueblo caboverdiano”, contó Vozinha entre lágrimas.

Cabe mencionar que el motivo por este dinero se refiere a las fianzas de hasta 15 mil dólares que deben pagar los ciudadanos del país africano para entrar a Estados Unidos, una cantidad que se les da de vuelta cuando regresan a Cabo Verde.

¿Quién es la mamá de Vozinha, el portero de Cabo Verde?

El nombre de la mamá del guardameta es Ana Candida Evora. Es poco lo que se sabe de ella, pero ha aparecido en redes sociales y en televisión después de que se alzara la popularidad de su hijo, para demostrar su orgullo.

“Fue una gran emoción para mí. El corazón casi me salía del pecho, estaba nervioso (su hijo) pero muy contento por todo lo que logró en este torneo”, expresó ella en entrevista.

@n.mas Luego de la actuación de “Vozinha”, portero de Cabo Verde que se hizo viral por su actuación ante la selección de España, se dio a conocer que su madre no había podido ir a verlo jugar debido a problemas para cubrir el monto de la visa de ingreso a Estados Unidos. #Vozinha #CaboVerde #CapeVerde #Mundial #viralnmás ♬ sonido original - Nmás - Nmás

También contó un poco más de la historia personal de su hijo, al explicar que el abuelo del hombre fue quien lo incentivó a practicar el deporte y quien le dijo que algún día lo vería en el Mundial".

Ahora, se reveló que se ha confirmado el visado para la mamá del portero. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense informó que se le ha brindado la atención necesaria a la mujer para ir a ver jugar a su hijo.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, comentó que la mujer podría obtener el documento a tiempo para asistir al partido Cabo Verde Vs. Uruguay este 21 de junio.

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