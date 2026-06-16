¿Dónde juega Djaniny Tavares, el futbolista de Cabo Verde?

Luego de que Cabo Verde empatara 0-0 con España durante el primer partido que jugaron este lunes como parte de la fase de Grupos de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, los mexicanos comenzaron a preguntarse qué había pasado con Djaniny Tavares.

Djaniny Tavares es un futbolista originario de Cabo Verde, pero sin duda alguna muchos mexicanos lo recuerdan debido al paso que tuvo por el Club Santos Laguna, y por ser el primer jugador africano en ser el mayor goleador en 2018.

Pese a su gran desempeño en el balón pie, Tavares nunca ha participado con la Selección de Cabo Verde en algún Mundial, pues cuando participó en las eliminatorias mundialistas no lograron clasificar.

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Scenes in the Atlanta concourse after Cabo Verde draws with Spain.



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¿Qué pasó con Djaniny Tavares?

Djaniny Tavares es reconocido en México por su gran destreza para anotar goles, pero el futbolista abandonó el país hace ocho años para formar parte de un equipo de Asia Occidental.

El Al-Ahli Saudi Club de Fútbol de Arabia Saudita pagó la cláusula de recesión de Djaniny Tavares en 2018, por lo que comenzó a jugar en dicho equipo hasta el año pasado, cuando pasó a ser agente libre tras el fin de su contrato.

Jorge Djaniny Tavares Semedo nació el 21 de marzo de 1991 en el municipio de Santa Cruz, ubicado en la isla de Santiago, Cabo Verde; y es conocido por ser un futbolista desde los 2011, cuando debutó en Portugal.

Durante su carrera profesional formó parte de equipos europeos por tres años, pero llegó a México en junio de 2014 cuando el Club Santos Laguna anunció que sería transferido de manera definitiva.

Los hinchas del Santos pudieron disfrutar de quien se convirtió en el campeón goleador en 2018 en el Torneo de Clausura por cuatro años, y esa es la razón por la que el futbol mexicano lo recuerda con tanto cariño.

Después de que se llevara a cabo el partido de Cabo Verde y España, tanto los aficionados como diversos medios han recordado los mejores goles del futbolista caboverdiano.

Actualmente las redes sociales de Djaniny Tavares se encuentran privadas, por lo que después de que saliera del Al-Ahli Saudi Club se ha perdido un poco la pista de lo que ha pasado con su vida.

Cada que veo a Cabo Verde solo me hace acordarme de lo bueno que era Djaniny Tavares en el Santos



El Thierry Henry de la Liga MX🚬 pic.twitter.com/dmYhuql1BK — ElConejoDeLaU🐰 (@Yeisiemejota_25) June 15, 2026

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