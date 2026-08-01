Vozinha llegaría a la Liga MX y sería emplumado; el millonario contrato que busca seducir al portero de Cabo Verde

Vozinha, el portero de Cabo Verde, se convirtió, al margen de las grandes estrellas, en la figura de la Copa del Mundo 2026, su crecimiento y exposición global lo hicieron pasar de apenas unos miles de seguidores a 29.5 millones de seguidores e interés de varios clubes del mundo.

Parecía que el arquero africano tenía su pase seguro al Colo Colo de Chile, uno de los grandes clubes de Sudamérica, pero en últimas horas se señala que todo está tambaleando y eso ayudaría a que un equipo de la Liga MX se haga con sus servicios. Por sorprende que sea, el Querétaro aparece en el horizonte de Vozinha.

De acuerdo con información de Zaritzi Sosa, comunicadora de TUDN, “la llegada de Vozinha a Colo Colo se tambalea. Me cuentan que no se estaría respetando el salario prometido”. Si Josimar Dias no ficha por el Cacique, el Barkane de Marruecos y los Gallos Blancos son opción para seguir su camino.

“Además del Berkane , QUERÉTARO le ofrece 1 millón de dólares por un año + bonos y busca convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile”, finaliza la información.

El arquero de 40 años guió a Cabo Verde a una impresionante campaña debut en la Copa del Mundo, igualando ante España en su primer partido mundialista de la historia. Hace unas semanas se aseguró que Vozinha sería jugador del Colo Colo.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponden y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, aseguró el presidente de Blanco y Negro SA Aníbal Mosa, quien habló ante periodistas, recaudó AP.

Josimar Dias detuvo la ofensiva de España, campeona de Europa y ganadora del Mundial 2026, pero no fue lo único, pues selección africana empató 2-2 con Uruguay, una de las potencias sudamericanas, y 0-0 con Arabia Saudita.

Se despidió en dieciseisavos de final, en un partido en que la selección caboverdiana llevó a la Argentina de Lionel Messi hasta el alargue.

Vozinha debutó profesionalmente a los 25 años con el Progreso de Angola. Desde entonces, ha pasado por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

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