¿Cuánto dura y cuántas etapas tiene el Tour de France Femenil; donde Romina Hinojosa compite por primera vez?

El equipo de Lotto-Intermarché en la foto oficial para el Tour de France.

El Tour de France Femenil 2026 inició oficialmente y por primera vez en la historia México tiene a una representante en el evento más importante del ciclismo, Romina Hinojosa, quien buscará hacer su mejor trabajo para quedar en los primeros puestos.

La atleta mexicana participa en el equipo de Lotto-Intermarché, el cual está conformado por siete pedalistas que buscan dejar en lo más alto de la clasificación a su equipo y después de la primera etapa deben de seguir trabajando para mejorar los resultados.

Day 1 Tour de France Femmes ☑️



Full gas start of the women's biggest race: nerves, crashes and bad luck. We move. pic.twitter.com/d8g4BXbhNK — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 1, 2026

¿Cuánto tiempo dura el Tour de France Femenil?

Romina Hinojosa arrancó su participación en el Tour de France y se llevó los aplausos del público mexicano en la presentación de cada equipo previo al arranque del evento, un momento que demostró que la atleta azteca tendrá apoyo de nuestros paisanos en Francia.

El Tour de France Femenil dura nueve días, mucho menos que la edición varonil, que tiene una duración de tres semanas. En esta competencia, los ciclistas ponen su cuerpo al límite para buscar el primer puesto en cada etapa.

La competencia arrancó este sábado y llegará a su fin el próximo domingo para conocer a la reina del Tour de France, además de que la mexicana Romina Hinojosa sumará experiencia para las próximas competencias.

The Ladies take the stage 🙋‍♀️



Tour de France Femmes, here-we-go 💥 pic.twitter.com/X2gMTVGBPb — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 1, 2026

¿Cuántas etapas tiene el Tour de France Femenil?

El Tour de France Femenil tiene una duración de una semana y se disputan nueve etapas, no 21 como en la rama varonil, es por eso que este evento no tiene descanso y todo se lleva a cabo de forma consecutiva.

Una de las etapas más exigentes del Tour de France es la ocho, ya que se corren 171.9 kilómetros en zona plana, lo que genera que el cierre de la competencia sea de fotografía, ya que los pelotones llegan a mantener el paso hasta llegar a la meta.

Aunque la última etapa que se lleva a cabo en Niza es de casi 100 kilómetros en la montaña, así que llega a ser una etapa que se define kilómetros antes de cruzar la línea de meta.

DCO