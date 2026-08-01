Así fue el debut de Romina Hinojosa en el Tour de France 2026 (VIDEO)

Romina Hinojosa es el nombre de la ciclista sensación en México, ya que la pedalista azteca comenzó su participación en el Tour de France Femenil, siendo la primera atleta nacida en nuestro país que compite en este evento con el equipo Lotto-Intermarché Ladies.

Después de la participación de Isaac del Toro en el Tour de France, apareció Romina Hinojosa para que México siga presente en el máximo escenario del ciclismo mundial y la pedalista se llevó los aplausos del público cuando fue presentada previo al arranque de la Gran Vuelta en Francia.

ARRIBA MEXICO 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Great support for Romina Hinojosa 😍 pic.twitter.com/SrQJ9Dm6k7 — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 1, 2026

Romina Hinojosa fue elegida por el Lotto-Intermarché Ladies como su escaladora estrella para este Tour de France, así que la mexicana estará peleando por el maillot blanco con puntos, aunque lo hará contra las mejores del mundo.

En la primera etapa del Tour de France, Romina Hinojosa cruzó la meta en el puesto 130 con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 5 segundos. Así que deberá comenzar a apretar a los primeros puestos para comenzar a escalar posiciones en la clasificación general.

Al ser su primera vez en el Tour de France, Romina Hinojosa deberá aprender de las mejores del mundo y las complicaciones que puede llegar a tener durante la competencia, las cuales se irán presentando poco a poco conforme avancen las etapas.

DCO