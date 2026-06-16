¿El Mundial es un desastre? Las duras palabras de una estrella de Irán tras debutar en Estados Unidos (VIDEO)

Jugador de Irán habla sobre lo que han vivido desde su llegada al Mundial 2026.

Irán fue la selección más afectada en este Mundial 2026, ya que la escuadra que dirige Amir Ghalenoei tuvo que mudar su campamento de entrenamiento a Tijuana, Baja California, por los problemas políticos que su país tiene con Estados Unidos. La estrella Mehdi Taremi habló al respecto y reveló que todo ha sido un desastre.

“Todo es un desastre en realidad para nosotros, no es lo correcto para nosotros, pero no seguimos las excusas. Nosotros solo vemos hacia adelante, tenemos esperanza para los siguientes dos partidos y daremos lo mejor de nosotros para la gente y les daremos una alegría por su apoyo”, comentó el capitán de Irán.

Los iraníes Mohammad Mohebi y Mehri Taremi:



"El Mundial es un desastre para nosotros. No queremos tener excusas, pero no es una competición justa".



Los jugadores de Irán explican que deben entrar y salir de Estados Unidos el mismo día desde México y que están cansados. pic.twitter.com/CDE8E8FJhc — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026

En la zona mixta, acompañando a Mehdi Taremi, estuvo el mediocampista de Irán Mohammad Mohebi, quien también habló sobre lo ocurrido y expresó que deberían llegar dos días antes a la ciudad donde se va a llevar a cabo el partido, ya que hacerlo unas horas antes es desgastante.

“Creo que debemos venir aquí dos días antes del partido. Ayer empezamos el viaje, creo que por la mañana, y llegamos por la tarde y fuimos al entrenamiento y quedamos cansados. Creo que se supone que debemos venir aquí dos días antes del partido. Este tipo de cosas creo que no es un poco justo; necesitamos tener una competencia justa”, expresó el futbolista iraní.

Cabe recalcar que Irán se encuentra descansando en Tijuana, pero sus tres partidos de la fase de grupos los juega en Estados Unidos. El país vecino dejó que entraran a jugar, pero deben hacerlo el mismo día y, al terminar, volver a México.

DCO