¡OFICIAL! Chivas anuncia refuerzo de lujo para el Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas reveló oficialmente a su primer fichaje para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Chivas anunciaron el fichaje del mediocampista Kevin Castañeda, quien de esta manera es oficialmente el primer refuerzo de los rojiblancos para el Apertura 2026 de la Liga MX, el tercer torneo del club con el argentino Gabriel Milito en la dirección técnica.

“Los sueños se cumplen. Bienvenido al Rebaño Sagrado, Kevin”, fue el mensaje con el que el Guadalajara acompañó la publicación en la que presumió a su nuevo futbolista, clip que acompañó de algunas de las mejores jugadas del jugador con los Xolos de Tijuana, club del que procede.

🇦🇹 ¡LOS SUEÑOS SE CUMPLEN! ¡BIENVENIDO AL REBAÑO SAGRADO, KEVIN! 🐐 pic.twitter.com/98YrWyIpCf — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

Kevin Castañeda se une a las Chivas para fortalecer el mediocampo del cuadro tapatío, que en el Clausura 2026 se quedó cerca de llegar a la final, pero quedó eliminado en la ronda de semifinales a manos del Cruz Azul.

¿Quién es Kevin Castañeda, nuevo refuerzo de Chivas?

Kevin Castañeda, nuevo jugador de las Chivas a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, es un futbolista mexicano que nació el 28 de octubre de 1999 en Guadalajara, Jalisco.

Comenzó su andar como futbolista en el Hipocampos Vallarta, y en 2015 se unió a las filas de Vaqueros Bellavista, de la Tercera División.

Kevin Castañeda debutó en la Liga MX con el Toluca el 22 de julio de 2018. Llegó a los Diablos Rojos un año antes, después de una breve experiencia con el Acatlán FC.

Después de cuatro años con el conjunto escarlata, el mediocampista mexicano se fue a Xolos, donde se convirtió en un elemento fundamental en la mediacancha de la escuadra fronteriza.

Kevin Castañeda se quedó a las puertas de ir al Mundial 2026

Kevin Castañeda fue uno de los jugadores a los que Javier Aguirre observó los meses previos al comienzo del Mundial 2026. Sin embargo, el Vasco no lo incluyó en la lista definitiva de 26 integrantes para la justa de la FIFA.

El mediocampista de 26 años de edad tuvo actividad en los amistosos en enero contra Panamá y Bolivia, ambos triunfos de la Selección Mexicana por idéntico marcador de 1-0. También participó en la goleada de 3-0 sobre Ghana.

La llegada a Chivas marca el inicio del capítulo más importante hasta el momento en la carrera de Kevin Castañeda, quien de consolidarse en el Rebaño tendría las puertas abiertas para jugar con la Selección Mexicana.

EVG