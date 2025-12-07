Fátima Bosch organiza colecta de juguetes; así es cómo se puede donar

La recientemente nombrada Miss Universo, Fátima Bosch anunció en sus redes sociales que hará una colecta de juguetes para el Hospital del Niño, dirigida a menores de edad que se encuentran recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Recientemente se dio a conocer una demanda interpuesta por el presidente del Comité Organizador de la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, contra la mexicana Fátima Bosch, por presunta difamación.

Pese a esto, la representante de México y ganadora de Miss Universo 2025 dio a conocer que hará una colecta de juguetes que estará dirigida al Hospital del Niño.

Colecta de juguetes de Fátima Bosch ı Foto: Captura de pantalla

Colecta de juguetes de Fátima Bosch

Este sábado Fátima Bosch informó, por medio de sus redes sociales, que se ecuentra en una gira de medios en Estados Unidos, y que pronto estaría de regreso en México.

Asimismo, informó que, tal como lo hace desde hace diez años, en este 2025 de nueva cuenta realizará una colecta de juguetes, con la finalidad de hacerlos llegar a los menores de edad que se encuentran en tratamiento en el área de oncología del Hospital del Niño.

Para mi es super importante porque son mis niños del hospital, y bueno, en estas fechas que es de puro amor y estar con la familia a ellos les toca estar luchando por su vida en quimios. Fátima Bosch



Fátima Bosch también compartió que los menores de edad del Hospital del Niño le han enseñado fortaleza, por lo que considera que es increíble poder regalarles un juguete durante esta época.

Además, precisó que este año será distinto, pues le gustaría que en esta ocasión los juguetes no solamente estén dirigidos al área de oncología, sino también al área de VIH.

Miss Universo 2025 compartió que, pese a que su agenda de este año está llena de pendientes por su título, no quiere dejar de lado una acción que realiza desde que tiene 14 años de edad, y que espera realizar durante toda su vida.

¿Cómo donar juguetes para la colecta de Fátima Bosch?

Fátima Bosch compartió en sus videos que sabía que, al realizar la colecta no sólo para el área de oncología sino también al área de VIH, este año el reto era más grande.

“Sé que todo con mucho esfuerzo se puede, yo le pido a ustedes, los que quieran donar, y yo sé que siempre son muchísimos los que donan todos los años, porque hasta cartitas me llevan.” comparte Fátima con una sonrisa.

Miss Universo apuntó que la logística de la colecta sería la misma que en años anteriores, por lo que no se aceptan peluches porque pueden producir alergias, y tampoco se aceptan juguetes que requieran baterías.

Los juguetes que se logren juntar están destinados a menores de edad entre 1 y 15 años de edad, y la fecha límite de entrega será el día 11 de diciembre.

Las y los interesados deberán acudir a alguna de las sucursales de Planeta Papel a realizar sus donaciones, las cuáles unicamente pueden ser juguetes, ya que tampoco se aceptan transferencias o efectivo.