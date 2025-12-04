Fátima Bosch visitó la Embajada de México en Washington y sostuvo encuentro con el embajador Esteban Moctezuma

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universe, realizó esta mañana una visita oficial a la Embajada de México en Estados Unidos, donde sostuvo una conversación amplia y productiva con el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

De acuerdo con la también representante internacional de la belleza mexicana, el encuentro permitió un diálogo cercano con el diplomático.

A través de una publicación en redes sociales, la Miss Universo compartió lo ocurrido durante la reunión. “Esta mañana en Washington, acudí a visitar la Embajada de México en Estados Unidos fué muy grato tener una plática enriquecedora con el Embajador“, expreso.

TE RECOMENDAMOS: Cooperación trilateral en foco AMCHAM resalta la fuerza de la cooperación trilateral tras visita de Sheinbaum a Washington

Bosch destacó la generosidad, el profesionalismo y la visión del embajador, a quien agradeció el tiempo dedicado durante la reunión.

"Siempre es un gusto saludarlo, agradezco su tiempo y la manera tan generosa en que comparte su conocimiento y visión“, comentó.

Aunque no se dieron a conocer detalles adicionales sobre acuerdos o actividades futuras, el encuentro fue descrito por la propia Bosch como “enriquecedor y significativo”, al reafirmar su orgullo por representar al país y su interés en seguir colaborando en iniciativas que fortalezcan la proyección de México más allá de sus fronteras.

Además de compartir el mensaje en sus redes sociales, la organización Miss Universe México también replicó la publicación, subrayando el valor de estos acercamientos institucionales para impulsar la presencia de la ganadora en espacios oficiales.

La reunión con Moctezuma Barragán forma parte de una serie de actividades diplomáticas y de representación que Bosch ha sostenido desde que asumió la corona, encuentros que buscan fortalecer su papel como embajadora cultural y social de México.

Dentro de este mismo marco, en sus recientes intervenciones públicas, Bosch ha reiterado su interés en impulsar proyectos centrados en comunidades migrantes, educación, impacto social y promoción del talento mexicano.

Su agenda en Washington refuerza esta línea de trabajo, mostrando su intención de vincular su plataforma global con causas que fortalezcan la imagen y el orgullo nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL