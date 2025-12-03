Regañan a Fátima Bosch por comer una hamburguesa y causa indignación en redes| VIDEO

Pese a la polémica que hay alrededor del triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, continúa con la agenda de trabajo indicada por el certamen. La joven modelo visitó la sede oficial de la Organización de las Naciones Unidas y hasta dio una entrevista a Good Morning America.

Sin embargo, lo que más ha capturado el interés de sus fans fue una fuerte llamada de atención que quedó grabada y ya causa indignación en redes sociales.

El incómodo episodio que vivió Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ocurrió la noche del martes, cuando la tabasqueña inició una transmisión en vivo en Instagram que apenas duró unos segundos. En el clip se le veía con un refresco y una hamburguesa en la mano, pero antes de probarla, una voz fuera de cámara le advirtió que no debía grabarse en ese momento, lo que la llevó a cortar abruptamente el live.

“Estoy haciendo un en vivo. ¿Qué tiene? La gente come hamburguesas”, dice al inicio la modelo. La persona le dice: “No, apágalo”.

“¿Qué? ¿No puedo? Uy", añade Fátima Bosch, quien de forma inmediata paró la transmisión mientras hacía una mueca.

Los espectadores que lograron ver la transmisión comenzaron a difundir el video y a cuestionarse por qué la Miss Universo no tendría permitido aparecer comiendo un alimento tan cotidiano como una hamburguesa.

Algunos usuarios señalaron que un motivo sería que el video podría ser interpretado como una colaboración pagada con el restaurante donde se encontraba. Sin embargo, en el clip la joven no muestra marcas ni logos.

Mientras tanto, otros internautas afirmaron que el regaño se debería al estricto régimen de alimentación al que son sometidas las reinas de belleza. Esta hipótesis, que fue la más apoyada y comentada en redes sociales, generó indignación en X, antes Twitter, Instagram y TikTok.

Algunos comentarios sobre el incómodo momento que vivió Fátima Bosch fueron:

"Me quedé bien triste yo si quería verla"

“No vi el stream pero, si a la hamburguesa se le vio el logo tiene todo el sentido. Le estaría regalando publicidad a la cadena que se la vendió”

"No entendí que estuvo mal :( yo si quería verla"

"Me dio harta pena jajajja ay no mi niña, pero me imagino que terminó el live por temas de seguridad"

"Siii que rollo, lit dijo algo como que qué tenía de raro comer hamburguesa"

Como está eso que la más hermosa del universo @bosch_fatima no me la dejan comer una hamburguesa.😡 pic.twitter.com/8zVxmvug8f — Calleti 🇲🇽 (@kalletiRey) December 3, 2025