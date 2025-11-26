Exhiben VIDEO de Fátima Bosch siendo ignorada en Tailandia

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sigue dando de qué hablar. Ahora, porque en redes sociales circulan videos en los que podemos ver a la modelo ser ignorada por tailandeses, lo que ha sido señalado como un rechazo a la joven mexicana.

No es un secreto que Tailandia no reaccionó bien al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, ya que la tabasqueña le ganó a Veena, la representante del país asiático donde además se llevaba a cabo el evento este año.

Ignoran a Fátima Bosch en Tailandia

Esto desató todo tipo de críticas y señalamientos contra la modelo que han ido escalando con el paso de los días. Entre burlas y ataques, ahora circula un video donde podemos ver a la mujer mientras pasea en el país asiático.

Hay que mencionar que es común entre las ganadoras del certamen que hagan recorridos no solo por el país que fue el lugar donde ganaron, sino por el resto del mundo. Esto como una manera de extender el mensaje por el que ganaron.

Las redes sociales exponen videos donde vemos a Fátima caminar por la calle, pero nadie se le acerca para abrazarla o siquiera saludarla o tomarse una foto junto con ella, lo que abrió un debate intenso.

Ella saluda, pero a su vez tiene una mirada un poco tímida y un lenguaje corporal que deja ver que se siente un poco incómoda, aunque no deja de caminar con la cabeza en alto y un paso seguro, aunque se tocaba el cabello u juntaba sus manos con nerviosismo.

En el metraje, podemos ver a la mexicana caminando con alegría, pero casi nadie la voltea a ver a pesar de su actitud positiva, destaca que la gente mira más a un dinosaurio falso, mientras que ella permanece inmóvil y un poco confundida.

A pesar de todo, en algunos videos, sí se le acercan a Fátima Bosch y ella recibe al público con humildad y cariño. Sin embargo, es cierto que la modelo recibe fuertes señalamientos fuera de México.