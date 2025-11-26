Raúl Rocha Cantú, empresario originario de Monterrey, está envuelto en polémica y no por la victoria de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025. En esta ocasión, el copropietario y presidente de Miss Universo, se enfrenta a problemas legales debido a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo señalan por presuntos vínculos con el crimen organizado, tráfico de hidrocarburos y armas.

Presuntamente el también cónsul honorario de Guatemala en México sería testigo protegido en casos de narcotráfico y huachicol. Ante este escándalo, surge curiosidad entre la ciudadanía por conocer las empresas que forman parte del emporio del regio; aquí te contamos.

Todas las empresas de Raúl Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de los negocios. De acuerdo con información que el regiomontano ha publicado en sus redes sociales, sus empresas son las siguientes:

Miss Universo: Legacy Holding Group USA Inc. En consecuencia, se convirtió en presidente de la Organización Miss Universo. Rocha compró el 50 por ciento de las acciones del certamen de belleza más importante de todos los tiempos a través deEn consecuencia, se convirtió en presidente de la Organización Miss Universo.

Legacy Holding Group USA Inc: El empresario es CEO y fundador. La empresa se dedica a la movilidad eléctrica en América , siendo considerada líder en la revolución de la movilidad eléctrica y promoviendo la transición hacia energías renovables. Legacy ha importado vehículos eléctricos a México.

EUROMEX, CYM, FMM y SGS : Son compañías que están vinculadas al comercio, servicios y posiblemente al sector energético.

Vicepresidencias en CANACO, CANAGRAF y COMCE : El regio es una de las figuras representativas de estos organismos empresariales que agrupan a comerciantes, impresores y exportadores.

Filantropía: Raúl Rocha se presenta en redes sociales como benefactor en proyectos sociales y culturales, sin embargo, se desconocen las causas que ha apoyado.

Además, desde 2022, Raúl Rocha Cantú se desempeña como cónsul honorario de Guatemala en México. Dicho puesto habría sido utilizado para liderar operaciones de tráfico de combustible, conocido también como huachicol, y de armas de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Otra polémica que envuelve a Miss Universo

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia está investigando a JKN Global Group, dueña de la otra mitad de Miss Universo por fraude. Esta empresa está liderada por Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Según reportes locales, la empresaria tailandesa habría entregado información falsa en los estados financieros anuales de JKN de 2023 y en los informes del primer trimestre de 2024. Debido a esto, Anne está inhabilitada para ocupar cargos ejecutivos o de directora en empresas durante el proceso legal.

A raíz de este caso, se emitió una orden de aprehensión en contra de Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Con las acusaciones hacia Raúl Rocha Cantú, el futuro de Miss Universo es incierto.