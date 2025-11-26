La fortuna de Raúl Rocha: ¿Cuánto dinero tiene? Esto se sabe

El empresario Raúl Rocha sigue en la polémica por Miss Universo, no solo porque en redes sociales acusaron fraude en el triunfo de Fátima Bosch, Miss México, sino porque ahora salió a la luz que el dueño del certamen fue imputado por FGR por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre ambos países.

El concurso de belleza ha estado rodeado de polémica desde que el mexicano adquirió parte mayoritaria de las acciones de Miss Universo, y es que cuando él compró el certamen fue cuando se desató la polémica con Lupita Jones, cuando la exreina de belleza fue destituida del certamen en México y se expusieron los malos trato de Jones con las exconcursantes.

Ahora Rocha estuvo en medio del conflicto cuando Fátima Bosch fue atacada por Nawat Itsaragrisil, en un enfrentamiento en el que corrió a Miss México por supuestamente no hacer promoción del concurso en Tailandia y hasta la sacó con policías, sin embargo, la mexicana no se dejó y le contestó. Raúl Rocha respaldó a Fátima Bosch.

Después de que México ganara la corona, se especuló que Fátima ganó porque su papá, quien tenía un alto cargo en Pemex, ofreció contratos a Raúl Rocha, sin embargo, la paraestatal salió a desmentir que hubiera algún tipo de conflicto de interés.

Ahora salió el tema de que Raúl Rocha estaría involucrado en una red criminal, lo que desató aún más las especulaciones y encendió la polémica sobre el triunfo de Fátima Bosch y tan es así que se dice que Raúl Rocha ya quiere vender sus acciones del concurso por tanta polémica.

¿Cuál es la fortuna de Raúl Rocha?

Ante la polémica por los contratos de Pemex y ahora su supuesto vínculo con una red criminal, los usuarios de Internet se están preguntando cuál es la fortuna de Raúl Rocha, cuánto dinero tiene y cuánto ha ganado con sus empresas y negocios.

Si bien no se sabe una cantidad exacta de cuánto dinero tiene Raúl Rocha, sí se sabe es el valor de algunas de sus empresas y negocios.

El empresario mexicano compró el 50% de las acciones de Miss Universo por un total de 16 millones de dólares, que sería 293 mil millones de dólares, aproximadamente.

Recibió un contrato de 745,645,019.93 pesos de Pemex, adjudicado a su empresa a Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V.

Raúl Rocha y su fortuna incalculable ı Foto: Redes sociales

“Durante el periodo en que se desarrollaron los procedimientos de esta licitación, no mantenía ningún vínculo, ya fuera directo o indirecto, con miembros o directivos de la Organización Miss Universe, ni tampoco con integrantes de la familia Bosch”, dijo Raúl Rocha para aclarar que no hubo conflicto de interés en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo.

Raúl Rocha Cantú probablemente pertenece al grupo de empresarios con un patrimonio relativamente alto y diversificado en México, gracias a contratos importantes y negocios variados, aunque no se sabe exactamente el número de su fortuna.