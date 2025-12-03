Miss Universo continúa en medio de la controversia. La disputa dentro del certamen continúa a casi un mes del incidente entre Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universo, y Fátima Bosch, representante de México en el certamen y ahora Miss Universo 2025.

El empresario interpuso una demanda contra la reina de belleza recientemente; el anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Miss Universo Tailandia en Facebook. En el comunicado también se abordó el incidente del 4 de noviembre, y se aclaró la versión de Nawat sobre el supuesto insulto hacia la tabasqueña.

Ahora Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación

Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universo, y demandó penalmente a Fátima Bosch por presunta difamación.

TE RECOMENDAMOS: El concierto más esperado Precio de los boletos Los Vecinos de Bad Bunny

Además, la organización Miss Universo Tailandia publicó un comunicado donde aseguran que el empresario tailandés no insultó a la mexicana.

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó “tonta” a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", explicaron sobre el incidente del 4 de noviembre.

“La frase decía: ‘Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización’”, afirmaron que Nawat Itsaragrisil le habría dicho a Fátima Bosch.

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch ı Foto: Facebook Miss Universe Thailand

Del mismo modo, en el comunicado se señala que cuando Fátima Bosch salió de la sala “inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario. Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil“.

También se afirma que la actual Miss Universo mintió para beneficiarse de la situación.

“Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben”, se lee.

Señalan además que Fátima Bosch continúa dando entrevistas en donde “tergiversa el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat”.

Debido a esta situación, Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Srta. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el pasado 12 de noviembre de 2025. “Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán las acciones legales pertinentes con todo el rigor de la ley”, advierten en el comunicado publicado en Facebook.

Fátima Bosch no ha hecho declaraciones al respecto.