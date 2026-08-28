Helicóptero en el que viajaba el gobernador de Chiapas realiza aterrizaje de emergencia

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que el helicóptero en el que viajaba hacia el municipio de Pantepec tuvo que realizar una maniobra para evitar un accidente, luego de que durante el vuelo se registrara un cruce de aves y condiciones de poca visibilidad.

El mandatario estatal dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde explicó que se trasladaba a Pantepec acompañado por integrantes de los gabinetes de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, como parte de su agenda de trabajo.

De acuerdo con Ramírez Aguilar, la presencia de las aves y la visibilidad reducida obligaron a modificar la trayectoria de la aeronave.

“Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección”, escribió el gobernador.

El gobernador destacó la actuación de los pilotos, a quienes reconoció por su destreza y profesionalismo para reaccionar ante la situación y evitar que el incidente terminara en un percance de mayores consecuencias.

“Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor”, señaló.

Gobernador y acompañantes salen ilesos

El episodio no dejó, de acuerdo con la información difundida hasta ahora, personas lesionadas. El propio gobernador continuó con su comunicación pública después de lo ocurrido.

Ramírez Aguilar explicó que su visita a Pantepec forma parte de una agenda enfocada en llevar infraestructura a comunidades apartadas de Chiapas, particularmente obras relacionadas con aulas, agua potable, caminos y otros servicios.

En su mensaje, el mandatario también hizo una reflexión sobre lo ocurrido y sobre la rapidez con la que transcurre la vida. Señaló que el tiempo avanza “de manera vertiginosa” y llamó a aprovechar cada momento.

“Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”, escribió.

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MSL