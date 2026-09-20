Alertan por posible ciclón en el Pacífico; prevén lluvias intensas en 4 estados

Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron sus protocolos de prevención, preparación y respuesta ante la posible formación de un sistema ciclónico en el océano Pacífico oriental, localizado al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene vigilancia permanente sobre una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de dichas entidades, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones, particularmente entre quienes realizan actividades marítimas y pesqueras.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), otros sistemas atmosféricos que afectan al país también generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en regiones del norte, noroeste, centro y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Para hoy se pronostican #Lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en regiones de #Oaxaca (oeste, centro y sur) y #Chiapas (costa, centro y sur).



⚠️ Atiende las indicaciones de @CEPCyGR_GobOax y @pcivilchiapas. pic.twitter.com/PhXvW7CkgT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 20, 2026

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían provocar acumulación de agua en calles y avenidas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, reducción de la visibilidad y caída de ramas y árboles.

También existe riesgo de afectaciones en caminos y carreteras, así como de deslaves o desprendimientos de tierra y rocas en zonas de ladera.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no intentar cruzar calles, caminos, ríos o arroyos con corriente de agua, incluso cuando aparentemente el nivel sea bajo.

Durante las tormentas eléctricas, se recomienda permanecer en lugares seguros y alejarse de árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y cuerpos de agua.

En las zonas de ladera, las autoridades pidieron permanecer atentos a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes y escurrimientos inusuales, además de atender cualquier indicación de evacuación.

En esta temporada de #Lluvias y #CiclonesTropicales, prepara y ten a la mano tu #MochilaDeEmergencia 🎒 con artículos esenciales.



🧠Recuerda: si debes evacuar, esta mochila debe ir contigo.

✅Colócala en un lugar visible y de fácil acceso. pic.twitter.com/4RZsHG4agD — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 20, 2026

La CNPC exhortó a mantener libres de basura las calles, coladeras, alcantarillas, canales y cauces, debido a que los residuos pueden obstruir el paso del agua y favorecer inundaciones y encharcamientos.

También recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar las condiciones de techos y ventanas.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades sugirieron tener disponibles documentos importantes, una lámpara, radio, agua y artículos básicos dentro de una mochila de emergencia.

En las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, la recomendación es evitar acercarse al mar y permanecer en playas, malecones, escolleras o cualquier zona expuesta cuando las autoridades establezcan restricciones debido al oleaje.

Las personas que desarrollen actividades marítimas o pesqueras deberán atender los avisos emitidos por las autoridades y mantenerse alejadas de las zonas donde las condiciones meteorológicas representen un riesgo.

Ante el posible desarrollo ciclónico, distintas dependencias federales mantienen acciones preventivas y de preparación en las regiones que podrían registrar mayores afectaciones.

La CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantienen seguimiento de las condiciones meteorológicas y preparan acciones de respuesta.

#ComunicadoCNPC📄 | Autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan protocolos por formación de sistema ciclónico en costas de Jalisco, Colima y Michoacán



🔗https://t.co/EIgHxDkWMn pic.twitter.com/CQbiuXtdPr — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 20, 2026

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