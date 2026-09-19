Participan 33 millones en Segundo Simulacro Nacional 2026, informa CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que 33 millones de personas a nivel nacional participaron en el Segundo Simulacro Nacional de 2026, realizado este sábado, el cual contempló, entre otras actividades, la activación de la Alerta Sísmica en los estados donde está habilitada y el envío del alertamiento telefónico.

En una conferencia de prensa realizada al término de las actividades del Simulacro Nacional, la CNPC expuso las cifras del ejercicio preventivo llevado a cabo este sábado.

Así, expuso que participaron 33 millones de personas a nivel nacional, en los ejercicios de desalojo y atención de indicaciones de Protección Civil.

En el marco del #SegundoSimulacroNacional2026 sesionó el Comité Nacional de Emergencias #CNE, encabezado por @OHarfuch titular de la @SSPCMexico y @laualzua, Coordinadora Nacional de Protección Civil, para evaluar la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante una emergencia… pic.twitter.com/j8OCJPv9dg — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

“De acuerdo con la información recabada, en las 32 entidades federativas se obtuvo una participación total estimada de 33 millones de mexicanos y mexicanas”, detalló la titular Laura Velázquez.

Mientras que, un día antes, en un ejercicio similar realizado en inmuebles escolares un día antes, el viernes 18 de septiembre, participaron 16 millones 772 mil 776 personas en 18 mil 293 inmuebles.

A propósito, remarcó que, ante una posible emergencia, el Estado mexicano cuenta con una fuerza de tarea integrada por:

2 millones 589 mil 889 recursos humanos

63 mil 575 vehículos

371 aeronaves

40 mil 691 unidades médicas

Asimismo, la titular de la CNPC destacó que, en este Simulacro, también se aprovechó el alertamiento telefónico.

El Estado mexicano cuenta con una fuerza de tarea integrada por:

👥 2 millones 589 mil 889 recursos humanos

🚒 63 mil 575 vehículos

🚁 371 aeronaves

🏥 40 mil 691 unidades médicas



En la sesión del #CNE participaron: @SSPCMexico @SEGOB_mx @Defensamx1 @SEMAR_mx @SRE_mx… pic.twitter.com/H4kLtTpJgy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

“Esta acción fue liderada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Gobierno de la Ciudad de México, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, así como la colaboración de los concesionarios y autorizados del servicio de telefonía celular en todo nuestro país”, explicó.

En este sentido, Velázquez Alzúa destacó que el Gobierno de México se encuentra “técnica, administrativa y operativamente preparado para afrontar una emergencia mayor, haciendo uso de las nuevas tecnologías”.

La titular de Protección Civil expresó su agradecimiento a instituciones, ciudadanía y dependencias que ayudaron en la organización y realización del Simulacro Nacional.

“Quiero reconocer y agradecer profundamente a cada uno y a cada una de ustedes, a todas las instituciones que representan, a todas las personas que se sumaron a este gran esfuerzo. Sin su trabajo y dedicación, este simulacro no hubiera sido posible. Este es un ejercicio de planificación, de organización, pero también de solidaridad”, expresó la titular de la CNPC.

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