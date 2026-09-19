Sheinbaum y Maru se reúnen: acuerdan reforzar coordinación y sanciones si hubo faltas por ingreso de agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en privado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, conversación en la cual acordaron reforzar la colaboración entre Federación y Gobierno estatal, así como aplicar sanciones a funcionarios locales si hubo faltas en el ingreso de agentes estadounidenses al municipio de Morelos, ocurrido en abril.

Entrevistada por medios de comunicación antes del inicio del evento Honestidad y Resultados en Chihuahua, la presidenta fue cuestionada sobre lo que ocurrió en la reunión privada prevista para este sábado con Campos Galván.

La presidenta respondió que se abordaron varios temas, principalmente la coordinación entre los Gobiernos federal y de Chihuahua, y el caso del ingreso de agentes estadounidenses para un operativo en el municipio de Morelos, el cual se dio a conocer el 19 de abril de este año tras perder la vida dos elementos del país norteamericano.

Al respecto, la presidenta aseguró que se acordó aplicar sanciones a funcionarios estatales si es que se determina que alguno de ellos incurrió en alguna falta al permitir el ingreso de los agentes de Estados Unidos.

Aspecto de un laboratorio clandestino localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua. ı Foto: FGR

“Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley tiene que procederse y ella estuvo de acuerdo. [...] Si algún funcionario de su gobierno cometió algún delito, que se proceda y ella dijo que así debe ser”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, la mandataria federal destacó que se reforzará el trabajo del Gobierno federal en Chihuahua, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Gobernación.

“Hablamos, hablamos de la coordinación que es importante siempre entre Gobierno federal y un estado de la República, particularmente Chihuahua. [...] Acordamos que a través de la Segob o la SSPC, dependiendo del tema, se trabajará conjuntamente para el bienestar de las y los chihuahuenses”, abundó.

🔵Tras reunirse en privado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si algún funcionario violó la ley al permitir el ingreso de agentes de la CIA al territorio nacional, será sancionado conforme a la legislación vigente.



Israel… pic.twitter.com/1IzYTP26nE — Azucena Uresti (@azucenau) September 19, 2026

“Hemos tenido diferencias muy importantes”, reconoció Sheinbaum sobre Maru Campos

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se reuniría con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero que lo haría en privado, a su llegada al aeropuerto del estado.

Al respecto, la presidenta destacó que ha tenido “diferencias muy importantes” con Maru Campos, especialmente sobre el mencionado tema del ingreso de agentes estadounidenses.

“En el caso de Chihuahua hemos tenido diferencias muy importantes relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo, ustedes saben que incluso abrió la FGR una investigación sobre este tema, y por eso hemos tenido diferencias, pero eso no quiere decir que no nos veamos”, explicó.

Con información de Yulia Bonilla.

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