CSP: Operan 250 agentes extranjeros en el país

El pasado 18 de junio, autoridades de México y EU realizaron el operativo Espejo en la frontera Juárez–El Paso.

EN MÉXICO hay alrededor de 250 agentes extranjeros que realizan operaciones bajo protocolos de supervisión a cargo del Gobierno federal, con los que se verifica el respeto a la soberanía nacional, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Provenientes de diversos países, los elementos son analizados por un comité que forma parte del Gabinete de Seguridad, quien es el encargado de analizar las solicitudes que llegan por parte de la embajada correspondiente, y una vez que se avale su ingreso, deben de sujetarse a lo que mande la Constitución Mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

El Tip: EL 7 de julio, la mandataria dijo que seguían abiertas las pesquisas por la presunta intromisión de agentes extranjeros en Chihuahua y Sinaloa, y que la FGR informará.

“Los agentes estadounidenses de distintas agencias son alrededor de, no solamente de Estados Unidos, sino en general, son alrededor de 250 —que el otro día preguntaron—. Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Eso quiere decir que, primero tienen que ser aprobados por un comité del Gabinete de Seguridad”, dijo.

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Comentó que hasta ahora las únicas excepciones de agentes que actuaron fuera de los protocolos fueron los dos elementos que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio y que perdieron la vida durante un accidente.

“Lo único que tenemos detectado es este caso de Chihuahua, donde pedimos que dejaran nuestro país; y en efecto, dejaron el país. Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante, porque es mejor siempre usar la vía diplomática”, dijo en conferencia de prensa.

Remarcó que estas autorizaciones no significan un permiso para que la soberanía sea vulnerada en el territorio nacional o en contra de los connacionales.

“Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía, o que dejemos que haya violación a los derechos humanos de los mexicanos en EU, o que cuando no estamos de acuerdo con algo también lo manifestemos”, sostuvo.