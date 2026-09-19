CSP confirma encuentro con Maru Campos

La Torre Centinela, inaugurada por la gobernadora Maru Campos, tendrá en su piso 18 un centro de operaciones conjuntas con agencias de seguridad e inteligencia internacionales de EU.

Delega la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Secretaría de Gobernación (Segob) la atención de las peticiones que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le externó y confirmó que sólo sostendrá una conversación con ella cuando pare por el aeropuerto del estado.

La mandataria local solicitó a la Jefa del Ejecutivo Federal una reunión y que la acompañara a un recorrido por la Torre Centinela para, posteriormente, hablar de diversos temas de interés para la entidad.

Sheinbaum Pardo explicó que sólo acudirá a rendir su informe de labores en el evento planeado en Chihuahua y de inmediato se trasladará a Baja California, por lo que la conversación se realizará al llegar al aeropuerto.

Explicó que Campos Galván eligió no acompañarla al mitin, como regularmente lo hacen los gobernadores, porque en algunos casos se hace “uso político”.

2 agentes de la CIA murieron en un accidente en Chihuahua

“Nos vamos a ver llegando al estado. Así lo han decidido varios gobernadores, que prefieren no ir al evento porque a veces se usa políticamente el evento. Entonces, para no caer en eso —además, ya estamos en proceso electoral—, no caer en ese tema en algunos casos con los gobernadores. La gobernadora de Guanajuato dijo: ‘no, yo sí voy, vamos juntas’. La gobernadora de Aguascalientes también fue, fuimos juntas. Y hay otros gobernadores, por ejemplo, que han preferido no ir, y yo lo respeto. Y seguimos colaborando y coordinándonos”, dijo.

Recordó que con la gobernadora existen diferencias a partir de que se permitiera la intervención de agentes de la CIA en México: “En el caso de Chihuahua hemos tenido diferencias muy importantes relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo, ustedes saben que incluso abrió la FGR una investigación sobre este tema, y por eso hemos tenido diferencias, pero eso no quiere decir que no nos veamos”, detalló.