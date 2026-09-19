Así se vivió el Simulacro Nacional 2026 en CDMX, con alerta sísmica y desalojos | VIDEO

Así se vivió el Simulacro Nacional 2026, captado por La Razón de México.

Entre desalojos, megáfonos y algunos espantados, se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2026 en todo el país, incluida la Ciudad de México, donde se encendió la Alerta Sísmica.

Recorridos realizados por La Razón de México permitieron atestiguar cómo se vivió el ejercicio preventivo en la Ciudad de México, el cual comenzó en punto de las 12:00 horas con el encendido de la Alerta Sísmica y el envío del alertamiento telefónico.

🚁 En las 16 alcaldías de la capital se pusieron en marcha los protocolos de seguridad, con el despliegue de elementos de la SSC, paramédicos del ERUM y el sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndores. Además, en distintos puntos de la ciudad se realizaron ejercicios de evacuación y… pic.twitter.com/89JA2s1oUd — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 19, 2026

Uno de los lugares en donde este diario captó cómo se vivió el Simulacro Nacional fue la Plaza Forum Buenavista, una de las más concurridas de la zona Centro de la CDMX debido a que en ella convergen los principales medios de transporte de la capital mexicana.

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Ahí, según el recorrido de La Razón de México, grupos de asistentes participaron en los ejercicios preventivos marcados por Protección Civil, que reunieron a los grupos en las áreas públicas del recinto, e indicaron cuáles son las zonas seguras.

🚨 Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en las inmediaciones de Plaza Buenavista, donde trabajadores y personas que se encontraban en la zona participaron en el ejercicio de prevención ante un sismo.

📹: @jochotustra #SimulacroNacional #Buenavista #CDMX pic.twitter.com/dsgRxhzlLp — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 19, 2026

Otros más, que no participaron, siguieron su paso tranquilamente por la plaza o sus alrededores. Algunos más, observaban curiosos a quienes realizaban el ejercicio preventivo.

Asimismo, dentro de la estación Buenavista del Metro de la Ciudad de México, se emitió una alerta y una voz al megáfono pidió a los presentes atender las indicaciones de Protección Civil. El alertamiento duró tres minutos dentro de las instalaciones del medio de transporte.

🚇 Así se vivió el simulacro de sismo en la estación Buenavista de la Línea B del Metro, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

📹: @jochotustra #SimulacroNacional #MetroCDMX #LíneaB pic.twitter.com/CLbc55vGqw — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 19, 2026

En tanto, otro recorrido, realizado por este diario en otro extremo de la Ciudad, permitió atestiguar cómo se vivió el Simulacro en el Tianguis de las Torres, ubicado en Iztapalapa.

Aunque sonó la Alerta Sísmica, los transeúntes y comerciantes siguieron su recorrido con normalidad.

Recorridos realizados por otros medios de comunicación permitieron observar cómo se llevaron a cabo las labores de desalojo en otros puntos de la Ciudad, como en el corredor Roma - Condesa, ubicado al centro, donde se reportaron desalojos de restaurantes.

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, la alerta sísmica se activó en el Tianguis de Las Torres, en Iztapalapa, junto con el sistema de alertamiento en teléfonos celulares.



El sonido se escuchó entre los puestos y comercios del lugar, mientras compradores y vendedores… pic.twitter.com/0RIBUA1T6g — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 19, 2026

También, en la concurrida zona Centro, en Revolución y Paseo de la Reforma, donde fueron desalojadas oficinas y otros recintos de trabajo y esparcimiento.

Ejercicio nos permite evaluar protocolos y fortalecer coordinación: Brugada

Durante la activación de la Alerta Sísmica, la jefa de Gobierno Clara Brugada publicó una serie de mensajes en donde detalló la importancia de estos ejercicios preventivos.

Aseguró que, gracias a ellos, es posible que las autoridades “evalúen protocolos, fortalezcan la coordinación entre instituciones” y se preparen “para cuidar la vida de todas y todos”.

Me encuentro en el @C5_CDMX para brindar el reporte del #SegundoSimulacroNacional2026.



Este ejercicio es fundamental: nos permite evaluar protocolos, fortalecer la coordinación entre instituciones y prepararnos para cuidar la vida de todas y todos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/vMhTRkGhd3 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 19, 2026

En un mensaje a medios de comunicación, Brugada Molina aseguró que, durante el ejercicio, se escucharon 98.93 por ciento de altavoces, lo cual representa una efectividad alta.

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