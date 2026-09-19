Así se vivió el Simulacro Nacional 2026 en CDMX, con alerta sísmica y desalojos | VIDEO

Entre desalojos, megáfonos y algunos espantados, se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2026 en todo el país, incluida la Ciudad de México, donde se encendió la Alerta Sísmica.
Recorridos realizados por La Razón de México permitieron atestiguar cómo se vivió el ejercicio preventivo en la Ciudad de México, el cual comenzó en punto de las 12:00 horas con el encendido de la Alerta Sísmica y el envío del alertamiento telefónico.
Uno de los lugares en donde este diario captó cómo se vivió el Simulacro Nacional fue la Plaza Forum Buenavista, una de las más concurridas de la zona Centro de la CDMX debido a que en ella convergen los principales medios de transporte de la capital mexicana.
Ahí, según el recorrido de La Razón de México, grupos de asistentes participaron en los ejercicios preventivos marcados por Protección Civil, que reunieron a los grupos en las áreas públicas del recinto, e indicaron cuáles son las zonas seguras.
Otros más, que no participaron, siguieron su paso tranquilamente por la plaza o sus alrededores. Algunos más, observaban curiosos a quienes realizaban el ejercicio preventivo.
Asimismo, dentro de la estación Buenavista del Metro de la Ciudad de México, se emitió una alerta y una voz al megáfono pidió a los presentes atender las indicaciones de Protección Civil. El alertamiento duró tres minutos dentro de las instalaciones del medio de transporte.
En tanto, otro recorrido, realizado por este diario en otro extremo de la Ciudad, permitió atestiguar cómo se vivió el Simulacro en el Tianguis de las Torres, ubicado en Iztapalapa.
Aunque sonó la Alerta Sísmica, los transeúntes y comerciantes siguieron su recorrido con normalidad.
Recorridos realizados por otros medios de comunicación permitieron observar cómo se llevaron a cabo las labores de desalojo en otros puntos de la Ciudad, como en el corredor Roma - Condesa, ubicado al centro, donde se reportaron desalojos de restaurantes.
También, en la concurrida zona Centro, en Revolución y Paseo de la Reforma, donde fueron desalojadas oficinas y otros recintos de trabajo y esparcimiento.
Ejercicio nos permite evaluar protocolos y fortalecer coordinación: Brugada
Durante la activación de la Alerta Sísmica, la jefa de Gobierno Clara Brugada publicó una serie de mensajes en donde detalló la importancia de estos ejercicios preventivos.
Aseguró que, gracias a ellos, es posible que las autoridades “evalúen protocolos, fortalezcan la coordinación entre instituciones” y se preparen “para cuidar la vida de todas y todos”.
En un mensaje a medios de comunicación, Brugada Molina aseguró que, durante el ejercicio, se escucharon 98.93 por ciento de altavoces, lo cual representa una efectividad alta.
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