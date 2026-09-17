Simulacro Nacional 2026: alerta sísmica sonará en celulares de todo México

México se prepara para realizar una el segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que busca fortalecer la cultura de prevención y poner a prueba la capacidad de respuesta de autoridades y población ante una eventual situación de emergencia.

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá participación en las 32 entidades federativas. Además, por primera ocasión, el ejercicio nacional se realizará en sábado, lo que facilitará que más personas puedan incorporarse desde sus hogares.

Como parte de este ejercicio, sonará una alerta en los teléfonos celulares de todo el país. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el sistema llegará a más de 80 millones de dispositivos, mientras que de manera simultánea se activarán miles de altavoces del sistema de alertamiento sísmico.

Desde la #MañaneraDelPueblo, la coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, informó que, en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta @ClaudiaShein, de realizar por lo menos dos Simulacros Nacionales al año, el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 h (tiempo del… pic.twitter.com/jkPp5IaSlc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2026

¿Cómo sonarán los celulares durante el Simulacro Nacional?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los teléfonos móviles recibirán el mismo sonido de alerta utilizado en ejercicios anteriores. La decisión se tomó después de analizar la posibilidad de modificarlo y consultar distintas opciones con especialistas.

Sheinbaum explicó que el objetivo es que el simulacro se desarrolle bajo condiciones lo más parecidas posible a una emergencia real. Por ello, se determinó mantener el sonido que la población ya reconoce en este tipo de ejercicios.

La mandataria también detalló que existen diferencias entre el sistema de alertamiento público y el que llega directamente a los dispositivos móviles. En el caso de la Ciudad de México, el C5 está encargado de la operación de las alarmas públicas, mientras que el aviso mediante telefonía celular corresponde a la coordinación de Protección Civil Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se utilizará el mismo audio para la alerta sísmica en el Segundo Sismo Nacional, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre. #Sismo #México #Simulacro #19DeSeptiembre #Alerta pic.twitter.com/duvtsK1N6K — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2026

De acuerdo con Velázquez Alzúa, además del alertamiento en celulares se activarán 23 mil altavoces durante el ejercicio. Las autoridades de las 32 entidades participarán en el simulacro y posteriormente deberán informar sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

La coordinadora nacional de Protección Civil destacó que México es actualmente el tercer país del continente americano que cuenta con un sistema de alertamiento mediante telefonía celular.

Por ello, las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta al sonido que emitirán los dispositivos al mediodía del 19 de septiembre, como parte del ejercicio nacional de preparación ante emergencias.

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LMCT