Arrestan a ‘El Señor de la T’, coordinador regional del CJNG en Michoacán: Omar García Harfuch

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo, fue arrestado, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“De acuerdo con las investigaciones, mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro”, precisó el Secretario de Seguridad federal en su cuenta de redes sociales.

La detención, agregó, fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, las secretarías de la Defensa, Marina y Fiscalía General de la República.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

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FGR