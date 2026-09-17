Lucha contra la extorsión

Arrestan a ‘El Señor de la T’, coordinador regional del CJNG en Michoacán: Omar García Harfuch

Manuel Alejandro “N”, coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo, fue arrestado

Imagen del detenido.
Imagen del detenido. Foto: @OHarfuch.
Por:
La Razón Online

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo, fue arrestado, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“De acuerdo con las investigaciones, mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro”, precisó el Secretario de Seguridad federal en su cuenta de redes sociales.

La detención, agregó, fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, las secretarías de la Defensa, Marina y Fiscalía General de la República.

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