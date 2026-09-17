Víctor Alfonso ‘N’, integrante de ‘Los Rusos’, fue aprehendido en Mexicali: SSPC federal

Fuerzas federales, en coordinación con autoridades de Baja California, detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso ‘N’, alias El Ciego, señalado por las autoridades como integrante de una célula delictiva vinculada con “Los Rusos”, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa.

La información fue difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relaciona con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad”, informó en sus cuentas de redes sociales el titular de SSPC.

La detención, agregó Omar García Harfuch, es el resultado de trabajos de investigación e información del Centro Nacional de Inteligencia, fue realizada por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades estatales.

En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa e identificado como generador de violencia en la región.

Cuenta con orden de aprehensión por homicidio… pic.twitter.com/lWOkNYC5QT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

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FGR