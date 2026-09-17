Víctor Alfonso ‘N’, integrante de ‘Los Rusos’, fue aprehendido en Mexicali: SSPC federal

Fuerzas federales, en coordinación con autoridades de Baja California, detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso ‘N’, alias El Ciego, señalado por las autoridades como integrante de una célula delictiva vinculada con “Los Rusos”, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa.
La información fue difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“Cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relaciona con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad”, informó en sus cuentas de redes sociales el titular de SSPC.
Arrestan a ‘El Señor de la T’, coordinador regional del CJNG en Michoacán: Omar García Harfuch
La detención, agregó Omar García Harfuch, es el resultado de trabajos de investigación e información del Centro Nacional de Inteligencia, fue realizada por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades estatales.
Te puede interesar:
- México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende: CSP en desfile militar
- Reconoce Trump gestión de Sheinbaum; pide arrestar a narcofuncionarios
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR