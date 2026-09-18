Alerta de simulacro sonará en 80 millones de celulares

AL MEDIODÍA de mañana se realizará el Simulacro Nacional, que por primera vez ocurrirá en fin de semana, con lo cual la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) espera que toda la población permanezca atenta y participe, ya que, además, se activará la alerta vía celular en alrededor de 80 millones de dispositivos.

La titular de este organismo, Laura Velázquez Alzúa, recordó que este ejercicio se llevará a cabo en las 32 entidades federativas, por lo que sus gobernantes formarán parte para después rendir un informe de las tareas ejecutadas y los resultados, los mismos que hará la federación.

También enfatizó que durante el simulacro no sólo sonarán los 23 mil altavoces en los estados limítrofes con el Pacífico y el centro del país, sino que también se activará el alertamiento vía celular, por lo que insistió a la población en que permanezca atenta al sonido que se emitirá en todos los dispositivos dentro del país. La coordinadora recordó que México es el tercer país en el continente en contar con un sistema de aviso de este tipo.

“Va a sonar la alerta por vía celular. Son más de 80 millones de celulares. Ustedes saben que, por instrucción de la Presidenta de México, el alertamiento por telefonía celular es una realidad de nuestro país; somos el tercer país del continente americano con este alertamiento por telefonía celular y sonarán todos los teléfonos en la República a las 12 del día, hora centro”, remarcó.

Para este ejercicio, se planteará una hipótesis de sismo por cada región, para lo cual se trazó un mapa. Respecto al sonido de la alerta sísmica, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se contemple cambiarlo, ya que el objetivo es simular la situación real para que se recuerde cómo reaccionar cuando en realidad ocurra.