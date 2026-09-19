Suena Alerta Sísmica por Simulacro Nacional 2026

Conforme lo previsto, este sábado al mediodía sonó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y otros estados, además de que se envió el alertamiento telefónico, como parte de los ejercicios por el segundo Simulacro Nacional de 2026.

El alertamiento es un ejercicio preventivo y se recomienda mantener la calma, así como seguir las instrucciones del personal de Protección Civil del inmueble en donde trabajas o vives.

⚠️ #AlMomento ⚠️



👉Da inicio el #SegundoSimulacroNacional2026 y estarás escuchando la #AlertaSísmica en algunos estados además de recibir un mensaje de alerta en tu celular con motivo de este ejercicio. 🚨📢



¡Participa desde donde te encuentres! pic.twitter.com/jN3a0BoqJe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

En la Ciudad de México y otros estados se ha implementado y reforzado el sistema de alertamiento sísmico a través de bocinas. Mientras que, a nivel nacional, se ha implementado un sistema de alertamiento vía telefonía celular, que continúa en expansión.

Lo anterior con el objetivo de agilizar la respuesta de la ciudadanía mexicana ante los constantes sismos que se perciben en territorio nacional.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Inicia el Segundo Simulacro Nacional 2026.



La alerta sísmica se activa en la CDMX y otras entidades del país como parte de este ejercicio de prevención.



El simulacro contempla cinco escenarios de sismo con epicentros en Puebla, Baja California, Nuevo León,… pic.twitter.com/i8oryN1wWX — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 19, 2026

La fecha por el segundo Simulacro Nacional de 2026 se fijó para este 19 de septiembre en conmemoración por los sismos que ocurrieron un día como hoy, pero de 1985 y 2017, los cuales dejaron, respectivamente, miles y cientos de víctimas mortales.

En su honor, la mañana de este sábado se llevó a cabo una ceremonia en la Plaza de la Constitución, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se izó la bandera a media asta.

¿Cómo reportar si no sonó la Alerta Sísmica en mi colonia o celular?

Si un altavoz público falló o la alerta no llegó al teléfono celular durante el simulacro, estos son los pasos concretos y canales oficiales para reportar la falla y revisar la configuración del dispositivo:

1. Altavoces públicos en la calle (Sistema C5 / Local)

Para reportar un altavoz que no sonó, tuvo un volumen muy bajo o emitió un sonido distorsionado:

Datos obligatorios para hacer el reporte:

ID del poste: Número de 4 a 5 dígitos impreso visiblemente en la estructura del poste o la cámara.

Ubicación exacta: Calle principal, entre qué calles se ubica, colonia y alcaldía o municipio.

Falla observada: Especificar si no emitió sonido, sonó bajo o el audio se cortó.

Canales de reporte (Ciudad de México y Zona Metropolitana):

Teléfono: Llamar a Locatel ( 0311 o 55 5658 1111) o al 911 .

Redes sociales: Enviar mensaje directo o mención en X (Twitter) a @C5_CDMX o @LocatelCDMX .

Plataforma digital: Registrar el reporte en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en atencionciudadana.cdmx.gob.mx.

En otros estados de la República:

Contactar al 911 local o a la Coordinación Estatal / Municipal de Protección Civil correspondiente.

2. Alerta sísmica en el teléfono celular (Sistema Cell Broadcast)

La alerta a celulares opera mediante difusión masiva (Cell Broadcast), por lo que no requiere internet ni saldo, pero sí cumplir con ciertos ajustes del sistema operativo:

Verificaciones inmediatas en el teléfono:

Revisar permisos del sistema:

Android: Ir a Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas y verificar que estén activadas todas las casillas (Alertas extremas, graves y de prueba).

iOS (iPhone): Ir a Ajustes > Notificaciones > Desplazarse al final de la pantalla hasta Alertas gubernamentales y activar los interruptores disponibles.

Estado de la red: Asegurarse de que el equipo no esté en Modo Avión y tenga señal celular activa. Si el dispositivo no soporta tecnología de radio 2G/3G/4G/5G habilitada para Cell Broadcast, no recibirá la notificación.

Dónde reportar si el celular no recibió el mensaje:

Coordinación Nacional de Protección Civil: Enviar comentarios directos a las cuentas oficiales de la @CNPC_MX en redes sociales.

Operador móvil: Consultar al proveedor de telefonía (Telcel, AT&T, Movistar) para validar si el modelo del equipo es compatible con el protocolo de alertas de emergencia de la red local.

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