SSC-CDMX activa protocolo de seguridad en 16 alcaldías por Simulacro Nacional

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) activó un protocolo de seguridad en las 16 alcaldías de la capital mexicana, como parte de los ejercicios por el Segundo Simulacro Nacional de 2026.
Así lo informó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez, quien detalló que en el ejercicio de seguridad participaron elementos policiales, paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) y cinco helicópteros Cóndores.
De la misma forma, como parte del ejercicio preventivo, personal de la SSC-CDMX apoyó en la evacuación de edificios, complejos habitacionales y oficinas. También, realizó cortes a la circulación vial para facilitar el acceso a los puntos de reunión.
Así se vivió el Simulacro Nacional 2026 en CDMX, con alerta sísmica y desalojos | VIDEO
“La prevención y la preparación reduce riesgos y salvan vidas. Seguiremos informando”, informó Vázquez Camacho.
Este sábado se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional de 2026. En la Ciudad de México se activó la Alerta Sísmica y se llevaron a cabo diversas actividades de prevención.
Altavoces registraron 98.93 por ciento de efectividad
Al término del ejercicio en la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) reportó que el 98.93 por ciento de los altavoces de la capital mexicana funcionó durante el ejercicio.
Lo anterior, explicó el C5, representa una efectividad alta, la cual garantiza que el sistema de alertamiento funcionará óptimamente ante un escenario real.
“Desde la gestión que encabeza la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y con el trabajo de nuestro Coordinador General, Dr. @guerrerochipres, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía y la cultura de prevención, estar preparados antes de una emergencia puede hacer la diferencia”, escribió el C5 en una publicación en la red social X.
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