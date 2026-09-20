Amílcar Olán, amigo y ‘cómplice’ de Andy, asistió a boda de hija de Hernán Bermúdez | FOTOS

Amílcar Olán acudió a la boda de la hija de Hernán Bermúdez; "se cierra el círculo", dice usuario que encontró fotos.

El empresario Jorge Amílcar Olán, amigo cercano y supuesto “cómplice” de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, asistió a la boda de la hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, sobre quien pesa una investigación por presuntamente dirigir el grupo criminal “La Barredora”.

La difusión de las fotografías llamó la atención debido no solo por los presuntos vínculos criminales de Bermúdez Requena, sino porque el nombre de Amílcar Olán ha ganado notoriedad estos días, debido a su presunta relación con varios delitos, entre ellos “huachicol fiscal”.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

A través de redes sociales, el creador de contenido @vampipe difundió fotografías que fueron publicadas originalmente en la revista social tabasqueña S&R, en 2022.

En las fotografías aparecen Amílcar Olan junto a una mujer de nombre Brenda Cepeda, así como el exsecretario de Seguridad de Tabasco, ahora detenido, Hernán Bermúdez, junto con su hija Fabiola.

“Se va cerrando el círculo”, escribió el creador de contenido @vampipe en su publicación, en referencia a la posible relación que existiría entre las presuntas actividades ilícitas de Amílcar Olán, las de Hernán Bermúdez y “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

SÚPER EXCLUSIVA!!



¿Saben quién asistió a la boda de la hija de Hernán Bermúdez, líder de la Barredora?



Pues Amílcar Olán, el mejor amigo de Andy López Beltrán.



Se va cerrando el círculo. pic.twitter.com/z7xFCy4YeJ — vampipe ⍨ (@vampipe) September 20, 2026

Amílcar Olán, en el ojo público por relación con “Andy”

Desde que a Andrés Manuel López Beltrán le retiraron la visa, han surgido acusaciones de posibles vínculos con actividades delictivas, en las cuales estaría relacionado su amigo cercano Amílcar Olán, quien asistió a la boda de la hija del ahora detenido Hernán Bermúdez.

De acuerdo con el medio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Amílcar Olán estaría involucrado con la adquisición de contratos millonarios, adquisición de propiedades a bajo costo mediante dependencias de gobierno e, incluso, en una red de huachicol fiscal mediante la empresa Portacelis Gas and Oil, a la cual está vinculado.

Publicación en X de MCCI sobre el llamado "El Clan", amigos de "Andy" que han obtenido beneficios o cargos públicos. ı Foto: Captura de pantalla

Incluso, se ha vinculado a Olán Aparicio con el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre de 2025, hechos por los cuales murieron 14 personas. De acuerdo con información que se hizo pública días después, el mismo habría coordinado la venta de balastro de mala calidad a las empresas responsables de la construcción.

De acuerdo con información recuperada en su momento por el medio Reforma, la Secretaría de Hacienda ya solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra la mencionada Portacelis Gas and Oil por presuntos delitos de huachicol fiscal.

Mientras que contra “Andy” no hay ninguna investigación, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

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