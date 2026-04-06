Por desaparición forzada, va a juicio Hernán Bermúdez

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco dio a conocer que el juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria en el juicio en su contra..

Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra, por lo que el exfuncionario, acusado de encabezar la organización delictiva conocida como La Barredora, permanecerá en el penal del Altiplano, desde donde compareció en videoconferencia.

El dato: El imputado enfrenta, además, otros procesos penales por delitos del fuero común y del orden federal que lo mantienen en prisión.

La Fiscalía de Tabasco explicó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión por este delito y dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es de sexo femenino. Además, en caso de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta.

“La Fiscalía General del Estado de Tabasco reafirma su compromiso de procurar justicia y continuar con las investigaciones pertinentes hasta el esclarecimiento de los hechos”, dijo la institución a través de un comunicado.

También se informó que, hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones y los antecedentes de este caso específico de desaparición forzada —del que no se han hecho públicos mayores detalles—, se ha derivado la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso.

Cabe mencionar que, en septiembre del 2025, Bermúdez Requena también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, así como extorsión y secuestro agravados. En aquella ocasión compareció ante el juez de la capital tabasqueña de manera virtual, desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, donde quedó recluido el pasado 18 de septiembre, luego de ser expulsado de Paraguay y entregado a las autoridades mexicanas.

Además, en julio del 2025, el general Miguel Ángel López Martínez, entonces comandante de la 30 Zona Militar, con sede en Tabasco, fue quien reveló que desde el mes de febrero de 2025 había una orden de captura en la entidad en contra de quien fue el titular de la Secretaría de Seguridad estatal.

Dos días después de que Hernán Bermúdez fue recluido en el penal de El Altiplano, el general Miguel Ángel López Martínez fue sustituido del mando frente a la 30.ª Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, por el general de brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera.

La gestión de Hernán Bermúdez estuvo marcada por problemas de inseguridad en Tabasco, especialmente en zonas como Villahermosa.

Además, de acuerdo con la filtración masiva de información confidencial con el sello de Guacamaya Leaks, Hernán Bermúdez sería el principal líder del grupo criminal conocido como La Barredora.

La Barredora es un grupo criminal que, de acuerdo con la información disponible y de inteligencia, opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla.