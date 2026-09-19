Autoridades federales desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero

Autoridades federales localizaron y desmantelaron cuatro narcolaboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero, hechos durante los cuales fueron agredidos agentes de las instituciones involucradas y derivó en el aseguramiento de más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la operación interinstitucional se llevó a cabo en Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.
En la acción participaron elementos de la SSPC junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, así como los gobiernos de los estados involucrados.
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Detalló que la acción fue “parte del seguimiento a grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos”.
Decomisan más de 10 toneladas de precursores; agreden a agentes
El titular de la SSPC detalló que, resultado de la operación, además del desmantelamiento de los cuatro laboratorios clandestinos, fueron asegurados:
- Más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas
- 27 reactores
- 54 tanques de gas
- 45 ollas
- 57 tinas de gran capacidad
- Seis contenedores de mil litros
- Una procesadora industrial
- Secadoras, estufas, quemadores, bombas
- Y “diverso equipo utilizado para la producción de droga”
Omar García Harfuch detalló que, durante la operación de desmantelamiento, fueron agredidos agentes de las instituciones federales involucradas, pero no informó que hubiera bajas o que alguno resultara lesionado.
“Durante las labores de desmantelamiento, las autoridades federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios”, escribió el titular de la SSPC.
Van más de dos mil 700 narcolaboratorios desmantelados: SSPC
Finalmente, en el mismo mensaje, Omar García Harfuch destacó que, durante la presente administración, se han desmantelado más de dos mil 700 narcolaboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en distintas áreas del país.
“Cada laboratorio desmantelado reduce la capacidad de producción de droga y afecta directamente la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales”, concluyó García Harfuch.
Anteriormente, en el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch expuso que, además, durante la presente administración se ha detenido a más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto.
Asimismo, han sido aseguradas más de 34 mil armas, 534 toneladas de droga, 9.5 millones de pastillas de fentanilo y 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.
am