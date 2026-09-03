En 1 mes, Semar desmantela siete narcolaboratorios

ELEMENTOS de la Marina, ayer, al custodiar el presunto laboratorio clandestino en Los Cedritos, Sinaloa

La localización de un laboratorio clandestino con cerca de 750 kilos de aparente metanfetamina elevó a, por lo menos, siete los centros de producción de drogas sintéticas que autoridades federales han desmantelado en Sinaloa durante los últimos 30 días, de acuerdo con los reportes oficiales del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de Marina (Semar).

El hallazgo más reciente ocurrió en el poblado Los Cedritos, donde personal de la Marina encontró una instalación clandestina que ocupaba alrededor de 15 mil metros cuadrados, donde localizaron producto terminado y en proceso de cocimiento, además de 750 litros de precursores y químicos esenciales y más de mil 200 kilos de distintas sustancias para la elaboración de estupefacientes.

Del 3 al 16 de agosto, autoridades federales desmantelaron seis laboratorios previos al hallazgo de Los Cedritos, principalmente en Culiacán y Cosalá. En esas operaciones aseguraron decenas de miles de litros de sustancias químicas, equipos especializados para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

El Tip: Los laboratorios rurales de alta capacidad requieren cadenas logísticas complejas para ser montados ilegalmente en zonas de difícil acceso, como Cosalá y Culiacán.

La Semar informó que en Los Cedritos también aseguraron un reactor de destilación con capacidad para 500 litros, seis centrifugadoras, ocho quemadores, 23 tinas vacías, 63 tambos, 11 ollas de peltre, cinco tanques de gas de 30 kilos y 69 bidones. El inventario incluyó además herramientas utilizadas dentro del complejo.

Personal naval destruyó las instalaciones después de que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó el hallazgo a la carpeta de investigación. En el despliegue operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

1700 elementos de la Marina están asignados en Sinaloa

Los siete laboratorios ilegales constituyen únicamente una parte de los puntos relacionados con la producción de metanfetamina detectados. Los informes federales registran más de una veintena de áreas de concentración de sustancias químicas en Sinaloa, sitios que las autoridades clasifican distinto que a los centros destinados al procesamiento de droga.