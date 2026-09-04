Marina y FGR desmantelan 3 narcolaboratorios en Sinaloa; aseguran casi 17 toneladas de metanfetamina

El laboratorio clandestino de mayor envergadura territorial fue inhabilitado en la comunidad de Corralejo, en el estado de Sinaloa.

Un golpe contundente al crimen organizado se concretó en Sinaloa, donde la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmanteló tres laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Estas operaciones, realizadas a principios de septiembre en Corralejo y Corral Viejo, impiden que miles de dosis de metanfetamina lleguen a las calles de México.

Las autoridades aseguraron aproximadamente 16.8 toneladas de metanfetamina en diversas etapas de producción, junto con 645 litros de producto en cocimiento. Además, se incautaron cerca de 5,000 litros y más de 7.6 toneladas de precursores químicos esenciales, materiales clave para la elaboración de estas sustancias ilícitas.

La acción más significativa tuvo lugar el 3 de septiembre en Corralejo, donde se ubicó un laboratorio de aproximadamente 5,700 metros cuadrados. En este sitio, considerado el segundo de mayor magnitud inhabilitado en la actual administración, se confiscaron alrededor de 16,350 kilogramos de metanfetamina y 4,350 litros de precursores. Este desmantelamiento representa una afectación económica cercana a los 5.9 mil millones de pesos para las organizaciones delictivas, según estimaciones oficiales, reduciendo su capacidad operativa y logística en la lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país.

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Las operaciones fueron resultado de trabajos de inteligencia naval y acciones coordinadas en campo, orientadas a la búsqueda y destrucción de instalaciones empleadas para la elaboración de drogas sintéticas. Previamente, el 2 de septiembre en Corralejo, se localizó otra instalación de 800 metros cuadrados, asegurando 300 kilogramos de metanfetamina terminada y 645 litros de producto en cocimiento. Ese mismo día, en Corral Viejo, se inhabilitó un tercer laboratorio de 450 metros cuadrados con 160 kilogramos de metanfetamina y diversos químicos.

En conjunto, las tres instalaciones desmanteladas sumaban una superficie de casi 7,000 metros cuadrados. Los laboratorios y materiales asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente para las investigaciones correspondientes.

Estas acciones se enmarcan en una etapa operativa sostenida contra la proliferación de drogas sintéticas. Con los cinco laboratorios inhabilitados por la Marina en las últimas semanas, se han retirado de circulación aproximadamente 18.2 toneladas de metanfetamina, así como 10 toneladas y casi 7,000 litros de precursores químicos. Esto representa una afectación económica y financiera superior a los 6.8 mil millones de pesos para el crimen organizado.

Las acciones de aseguramiento contaron con la conducción ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR). ı Foto: Especial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de actuar de manera coordinada y contundente para debilitar las estructuras de producción y las cadenas de suministro de los grupos delictivos, contribuyendo al mantenimiento del Estado de derecho y protegiendo la seguridad de las familias mexicanas.

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JVR