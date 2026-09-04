Menchaca presume crecimiento económico y anuncia ampliación de carreteras en su cuarto informe

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó este viernes su Cuarto Informe de Gobierno, en el recinto de la Feria de San Francisco, donde presumió los avances alcanzados durante su administración y anunció nuevos proyectos de infraestructura para la entidad.

Durante el acto, que reunió a representantes de los tres poderes, legisladores, alcaldes, integrantes del gabinete estatal y dirigentes políticos y empresariales, Menchaca afirmó que Hidalgo se ubica en primer lugar nacional en crecimiento económico, segundo en materia industrial y entre las entidades menos endeudadas del país.

Uno de los anuncios centrales de su mensaje fue la ampliación a ocho carriles de la carretera México-Pachuca, a partir de Téllez, así como la pavimentación y ampliación del tramo Actopan-Atotonilco El Grande.

El mandatario también anunció la ampliación del Río de las Avenidas hacia el bulevar Las Torres, proyecto que, dijo, permitirá contar con una vía alterna al bulevar Felipe Ángeles y mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Pachuca.

Durante su informe, Menchaca destacó además la coordinación entre Hidalgo y el Gobierno federal, particularmente en proyectos como el tren AIFA-Pachuca, obras carreteras y otras inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura de la entidad.

¡Buenas noticias para #HidalgoPotenciaEnMarcha!



Durante el #4toInformeDeGobierno anunciamos tres proyectos de infraestructura que mejorarán la conectividad dentro y fuera de nuestro estado. ¡Les platico qué vamos a hacer y dónde! 👇🏻 — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 4, 2026

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acudió la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, quien acompañó al gobernador durante la ceremonia.

El mandatario también informó que la presidenta Sheinbaum destinará 874 millones de pesos para apoyar a las personas damnificadas por la vaguada monzónica, como parte de la respuesta del Gobierno federal ante las afectaciones ocasionadas por este fenómeno.

Entre los asistentes al Cuarto Informe estuvieron los exgobernadores priistas Francisco Olvera Ruiz y Manuel Ángel Núñez Soto.

También acudieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; los senadores por Hidalgo Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa; así como Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El acto comenzó con la proyección de un video sobre las principales obras y proyectos realizados durante el cuarto año de gobierno de Menchaca.

Desde las primeras horas, ciudadanos y colectivos se concentraron en las inmediaciones del recinto ferial para manifestar su respaldo al gobernador, mientras al interior comenzaron a arribar funcionarios, legisladores, dirigentes partidistas e invitados especiales.

Con este informe, Menchaca realizó un balance de su cuarto año de administración y puso sobre la mesa una nueva cartera de proyectos de infraestructura, particularmente en materia carretera y de movilidad, en coordinación con el Gobierno de México.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presumió un crecimiento económico de 8.2 por ciento, una inversión acumulada de 147 mil millones de pesos y una reducción de la pobreza de 41 a 35 por ciento, durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno.

Frente a las y los hidalguenses rendimos cuentas con resultados: recaudamos más, invertimos más y debemos menos. Así respondemos a su confianza y construimos un estado con bienestar y futuro.



A 4 años de transformación, ¡Hidalgo es una Potencia en Marcha! pic.twitter.com/Qd5JWC9UvO — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 4, 2026

Ante representantes de los tres poderes, legisladores, alcaldes, empresarios, dirigentes políticos y funcionarios, el mandatario aseguró que Hidalgo se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento económico y generación de empleo formal, además de avanzar en materia de competitividad, al pasar del lugar 25 al 14 en el ranking estatal.

Uno de los indicadores destacados fue el comportamiento de las finanzas estatales. De acuerdo con las cifras presentadas en el informe, la deuda heredada se redujo 42 por ciento, al pasar de 3 mil 906 millones a 2 mil 274 millones de pesos. Asimismo, el costo financiero anual de la deuda disminuyó de 798 a 469 millones de pesos.

En materia de inversión privada, el gobierno estatal reportó la concreción de 130 proyectos por 147 mil millones de pesos, con una proyección de más de 191 mil empleos.

El sector de la construcción también registró un incremento relevante: Hidalgo alcanzó el primer lugar nacional, con un crecimiento de 132 por ciento durante los primeros cinco meses de 2026.

Además, el gobierno estatal informó que destinó más de 163 millones de pesos a parques industriales, monto que representa 20 veces lo invertido por la administración anterior, mientras que el parque PLATAH concentra inversiones superiores a 15 mil millones de pesos.

En materia social, Menchaca destacó la reducción de la pobreza estatal de 41 a 35 por ciento, mientras que en educación se elevó la eficiencia terminal de estudios universitarios de 34 a 39 por ciento.

El gobierno también reportó avances en el combate al rezago educativo, cuya proporción disminuyó de 20 a 18 por ciento.

En seguridad, el informe señala una reducción de 71 por ciento en los casos de extorsión y de 24 por ciento en homicidios, además de ubicar a Hidalgo entre los diez estados más pacíficos del país.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL