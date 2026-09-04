En un hecho que marca el desarrollo económico del sur de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la entrada en vigor de la sección aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, un logro consolidado gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno federal y que concreta su implementación tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lezama logró la gestión que convierte al Aeropuerto de Chetumal en un punto clave para el comercio y la conectividad del sur de la entidad.

Lo anterior permitirá al aeropuerto realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación por vía aérea.

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Este paso histórico permitirá articular una estrategia de conectividad y desarrollo económico con el Tren Maya y establecerlo como un recinto especializado y estratégico para impulsar el polo de desarrollo económico de Chetumal, con el apoyo de la Secretaría de Economía (SE).

“El día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determina el establecimiento de la sección Aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, lo que permite realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación del territorio nacional y su despacho aduanero por vía aérea”, consideró la gobernadora Lezama.

Esto crea un ecosistema de desarrollo económico importante al articular el aeropuerto con el Tren Maya de carga, el Recinto Fiscalizado Estratégico de Chetumal, la Zona Libre de Chetumal y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, porque permite diseñar una verdadera plataforma logística aérea, aduanera y fiscal en nuestra capital estatal, añadió Lezama Espinosa.

Aeropuerto Chetumal estrena Aduana; impulsa comercio y empleo

La economía del sur de Quintana Roo recibe un impulso significativo con la apertura de la Sección Aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal. Esta nueva infraestructura permite a empresas y ciudadanos realizar operaciones de importación y exportación de mercancías directamente por vía aérea, agilizando procesos y reduciendo costos para el comercio local y regional.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que esta disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, es resultado de gestiones ante el Gobierno de México. Este logro consolida al aeropuerto de Chetumal como un punto clave para la conectividad y el intercambio comercial en la región.

“El día de hoy se ha publicado el Acuerdo por el que se determina el establecimiento de la sección aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, lo que permite realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación del territorio nacional y su despacho aduanero por vía aérea”, citó la mandataria estatal, destacando la relevancia de la medida.

Las operaciones de la nueva aduana reforzarán la competitividad en las instalaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico. ı Foto: Especial.

Esta sección aduanera se integra a una estrategia logística más amplia para el sureste mexicano. Articula el aeropuerto con el Tren Maya de carga, el Recinto Fiscalizado Estratégico y la Zona Libre de Chetumal, creando una plataforma robusta para el desarrollo económico. La titular del Ejecutivo estatal subrayó que esto “permite diseñar una verdadera plataforma logística aérea, aduanera y fiscal en nuestra Capital del estado”.

Se anticipa que esta mejora impulse la actividad comercial y fortalezca la conectividad aérea con Centroamérica y el Caribe. Esto se traduce en la generación de nuevas fuentes de empleo y oportunidades para las familias quintanarroenses, consolidando a Chetumal como un nodo estratégico en el sureste de México.

La implementación de esta sección aduanera es un paso concreto para devolverle a Chetumal su dinamismo económico y su papel como puerta de entrada al país. La gobernadora Lezama agradeció el respaldo del Gobierno de México, subrayando el compromiso con el desarrollo de la capital del estado y la visión de un sur de Quintana Roo más próspero y conectado.

Las medidas buscan consolidar el intercambio logístico y turístico del sur de Quintana Roo con los mercados de Centroamérica y el Caribe. ı Foto: Especial.

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JVR