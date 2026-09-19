Ante desastres naturales, México y EU sabemos que contamos el uno con el otro: Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, en México, durante la inauguración de la Escuela Nacional de Protección Civil.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que México y Estados Unidos sostienen una estrecha colaboración no solo en seguridad y economía, sino también en atención cuando alguno de los países enfrenta algún desastre natural, situación en la cual, dijo, ambas naciones saben que cuentan mutuamente con el otro.

Invitado a la inauguración de la Escuela Nacional de Protección Civil de México, celebrada el viernes, Johnson aseguró que la apertura de este colegio es otro resultado más de la cooperación entre Estados Unidos y México.

“...una cooperación que hace que nuestras dos naciones sean más seguras y fuertes”, expresó.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, en México, durante la inauguración de la Escuela Nacional de Protección Civil. ı Foto: Especial

En este sentido, Johnson detalló que la colaboración entre México y Estados Unidos no se limita a lo político y económico, sino también a la preparación ante emergencias y a apoyar al país vecino cuando se enfrenta una emergencia.

“Trabajamos juntos para mantener seguras a nuestras naciones. Eso significa enfrentar a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas, pero también significa estar preparados cuando ocurre un desastre”, explicó Johnson.

“Los desastres no reconocen fronteras. Tampoco nuestra amistad cuando hay vidas en juego. Nos capacitamos juntos, compartimos capacidades y nos apoyamos mutuamente porque estar preparados salva vidas”, abundó el Embajador.

En este sentido, Ronald Johnson destacó que México y Estados Unidos son “socios en temas de interés mutuo” pero que, en momentos de crisis, “somos algo más: dos naciones que permanecen unidas cuando más importa”.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, en México, durante la inauguración de la Escuela Nacional de Protección Civil. ı Foto: Especial

Ronald Johnson recordó que este sábado las y los mexicanos recuerdan los terremotos de 1985 y 2017, los cuales, aseguró, han permitido a México entender “por qué la preparación es importante”.

“México sabe mejor que muchos otros países por qué la preparación es importante. Hoy, el país recordará una vez más los devastadores terremotos del 19 de septiembre”, expresó el Embajador.

“En momentos de crisis, nuestras naciones han demostrado una y otra vez que podemos contar el uno con el otro, desde el apoyo de los Estados Unidos tras terremotos y huracanes en México hasta los equipos mexicanos de primera respuesta que ayudaron a comunidades de Texas después de las catastróficas inundaciones del año pasado”, abundó.

Finalmente, Johnson aseguró que las instalaciones inauguradas convierten el compromiso de la colaboración en “acciones concretas”.

“No podemos prevenir los terremotos ni detener los huracanes. Pero podemos prepararnos, capacitarnos y compartir nuestras capacidades, y asegurarnos de que ninguno de nuestros países enfrente un desastre solo”, concluyó.

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