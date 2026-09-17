Johnson vincula caso del Cártel del Golfo con nueva ofensiva antiterrorista de EU

Estados Unidos abrió uno de sus primeros procesos judiciales por terrorismo contra un presunto integrante de un cártel mexicano desde que Washington clasificó a estas organizaciones como terroristas extranjeras. El expediente corresponde a José Flores-Flores, de 21 años y presunto miembro del Cártel del Golfo, relacionado con secuestros, labores de contravigilancia contra fuerzas de seguridad mexicanas y el desmembramiento de al menos dos víctimas en Reynosa, Tamaulipas.

Ronald Johnson, embajador estadounidense en México, destacó el alcance del proceso y lo vinculó con la decisión adoptada por la administración de Donald Trump para ampliar los mecanismos federales contra estructuras criminales mexicanas. El diplomático sostuvo que la nueva clasificación permite perseguir conductas que antes se atendían únicamente mediante figuras asociadas al narcotráfico y la delincuencia organizada.

“Un solo integrante de un cártel puede causar un daño enorme y sembrar terror”, afirmó Johnson al referirse a Flores-Flores. Según su mensaje, el joven habría realizado tareas de vigilancia y otros delitos en la frontera norte.

🦅 En este jueves de justicia:

Ciudadano mexicano enfrenta cargos por apoyar al Cártel del Golfo. En Luisiana, soldados 🇲🇽 y 🇺🇸 fortalecen su coordinación. Es capturado en el mar un mexicano buscado por tentativa de feminicidio. ⚖️🚨 #SegurosJuntos pic.twitter.com/SomMQLBQL7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 18, 2026

De acuerdo con el expediente federal, Flores-Flores habría permanecido durante más de un año dentro de esa organización. Entre las actividades descritas aparecen vigilancia territorial, seguimiento de corporaciones, protección de zonas bajo control del grupo, disposición de restos humanos y participación en privaciones de la libertad.

Las investigaciones sitúan parte de esas actividades en Reynosa, donde el joven presuntamente cumplía turnos nocturnos dentro de sectores asignados por la estructura criminal. Los fiscales sostienen que recibía nombres o fotografías de personas que debían ser localizadas y después las entregaba a miembros de mayor jerarquía dentro del cártel.

Flores-Flores quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses tras ser localizado cerca de Mission, Texas, el 10 de julio. Sus antecedentes mostraron que había sido expulsado previamente de Estados Unidos ese mismo año. Más tarde, un gran jurado federal incorporó a su expediente un cargo por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Washington designó al Cártel del Golfo como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025, junto con otros grupos criminales mexicanos. Esa decisión abrió la puerta al uso de disposiciones federales relacionadas con terrorismo contra personas que proporcionen recursos, servicios o respaldo a las agrupaciones incluidas en la lista.

Johnson sostuvo que el proceso contra Flores-Flores muestra el alcance que Washington pretende dar a esas herramientas. “Y él es tan solo un integrante de una red criminal mucho más amplia que utiliza la violencia y el terror para intimidar a comunidades y controlar territorios”, expresó.

La Embajada de Estados Unidos en México reforzó el mensaje y aseguró que la administración Trump recurrirá a los instrumentos disponibles para perseguir a los cárteles y a quienes les proporcionen apoyo. “Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países. Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, señaló.

De resultar culpable del cargo relacionado con apoyo material a una organización terrorista extranjera, Flores-Flores podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares. La Fiscalía estadounidense precisó que la imputación constituye una acusación formal y que el procesado mantiene la presunción de inocencia mientras un tribunal resuelve el caso.

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MSL