Defensa y CBP inhiben dron proveniente de EU en Tijuana; hay un detenido

El Ejército Mexicano detectó e inhibió en la colonia Nido de las Águilas un dron ingresado desde Estados Unidos.

El Ejército Mexicano, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), inhibió un dron comercial proveniente de territorio estadounidense que volaba sobre la colonia Nido de las Águilas, en el municipio de Tijuana, Baja California. Hay un detenido.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la acción se registró el 14 de septiembre de 2026, producto del intercambio de información binacional. El dispositivo aéreo no tripulado era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas enfocadas al tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos.

Tras la detección de la aeronave, personal militar desplegó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona, acciones que permitieron la localización y detención del presunto operador del artefacto . Durante la intervención, los elementos aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

“Personal del Ejército Mexicano, mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU (CBP), detectó e inhibió, en la Colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, B.C., un dron de características comerciales que ingresó a territorio nacional procedente de los Estados Unidos de América, que era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país”, informó la Defensa en un comunicado.

El detenido y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes para resolver su situación jurídica e iniciar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Al día siguiente de la intervención, el 15 de septiembre de 2026, el Comandante de la 2/a. Zona Militar con sede en Tijuana encabezó una reunión binacional de trabajo con representantes de la CBP en sus instalaciones militares.

La sesión de trabajo tuvo como objetivo presentar una evaluación intermedia de la “Operación Águila Alta”, estrategia que se ejecuta de manera coordinada en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California , operando cada fuerza armada dentro de su correspondiente espacio territorial.

Este despliegue se lleva a cabo en el marco de los acuerdos alcanzados en el Grupo Bilateral de Implementación (BIG) entre México y los Estados Unidos de América.

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JVR