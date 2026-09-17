Graciela Domínguez destaca coordinación con Sheinbaum para recuperar la paz en Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, destacó la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender los temas de seguridad y bienestar de las familias sinaloenses, luego de sostener su primer encuentro de trabajo con la mandataria federal en Palacio Nacional.

A través de sus redes sociales, la gobernadora interina aseguró que comparte con Sheinbaum una misma identidad y proyecto, así como la convicción de trabajar por la tranquilidad de la población.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum compartimos identidad y proyecto. Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, publicó.

Con la presidenta @Claudiashein compartimos identidad y proyecto.



Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el… pic.twitter.com/qQqHs66R1l — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) September 17, 2026

Domínguez Nava señaló que, desde la Mesa de Seguridad, ambas administraciones reiteraron su disposición de mantener una labor coordinada en favor de la paz en la entidad.

“Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”, añadió.

El encuentro ocurrió en el marco de la agenda de coordinación entre el Gobierno de México y la administración estatal, previo a la visita que Claudia Sheinbaum realizará a Sinaloa el próximo 20 de septiembre.

De acuerdo con información del Gobierno estatal, durante la reunión se abordaron temas prioritarios de la coyuntura de Sinaloa y se revisaron asuntos relacionados con la cooperación entre ambos gobiernos.

La reunión también se produjo después de que Domínguez Nava asumiera la gubernatura estatal, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

La mandataria estatal sostuvo que la coordinación con la presidenta será fundamental para atender las necesidades de la población y fortalecer las acciones encaminadas a recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

El Gobierno estatal informó que la visita presidencial incluirá la presentación de proyectos, obras y apoyos destinados a la entidad, además de actividades de trabajo con autoridades locales.

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MSL