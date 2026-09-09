Un dron casi impacta el avión de Zelensky rumbo a Oslo

Un avión que transportaba al Presidente de Ucrania Volodimir Zelensky desde Moldavia a Oslo para asistir al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, informó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró Store a la cadena pública noruega NRK. Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche.

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